CHILE.- Presidente señala a "adversarios de Chile" a los migrantes irregulares "para delinquir" en su discurso inaugural

Chile.- Kast ve "adversarios de Chile" a quien migra irregularmente "para delinquir" en su primer discurso presidencial - Europa Press/Contacto/Agencia UNO

José Antonio Kast asume la presidencia de Chile con un fuerte discurso contra la inmigración irregular y anuncia medidas de seguridad y económicas

SANTIAGO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) - – El recién asumido presidente de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, presentó su visión de un “gobierno de emergencia” en su primer discurso desde el palacio de La Moneda, identificando a los inmigrantes irregulares como “adversarios reales” del país. “Nos entregan un país en peores condiciones de las que podíamos imaginar”, lamentó, enfatizando la necesidad de un gobierno enfocado en enfrentar emergencias a través del orden y la firmeza.

Durante su intervención, Kast argumenta su compromiso con la unidad nacional, alejándose de las divisiones políticas. “No es el momento del rencor. Es momento de hacer la tarea. Chile es más grande que nuestras divisiones”, enfatizó, en un llamado a abordar los problemas nacionales con determinación.

El presidente anunció el respaldo total a las fuerzas de seguridad para combatir la violencia y el crimen organizado, respondiendo a un ataque reciente que dejó a un carabinero en estado de muerte cerebral. “Nunca más, un funcionario de orden y seguridad enfrentará solo la violencia”, anunció, subrayando su compromiso con la ley y el orden.

Entre las primeras medidas de su mandato, Kast firmó seis decretos orientados a fortalecer la seguridad fronteriza, racionalizar el gasto público y agilizar los trámites de permisos ambientales para estimular inversiones. El llamado plan “Escudo Fronterizo” busca un mayor control en las regiones norteñas del país, con un enfoque particular en la migración irregular y el crimen organizado. Además, se realizará una auditoría sobre el gasto público, y se acelerará la tramitación de permisos ambientales para proyectos de inversión pendientes.

El mandatario también se comprometió a acelerar la construcción de viviendas en áreas devastadas por incendios recientes, nombrando a ministros específicos para liderar la reconstrucción con un enfoque social.

La llegada de Kast al poder marca un giro hacia la derecha en la política chilena, con un enfoque en la seguridad, la economía y la reafirmación de valores tradicionales. Hijo de un inmigrante alemán con pasado nazi, Kast ha generado controversia pero también apoyo por su postura firme y directa sobre temas críticos para el país. Su elección representa un cambio significativo en la dirección política de Chile, con promesas de orden y progreso en su agenda de gobierno.