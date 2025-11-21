Chile protesta por las declaraciones del nuevo embajador de EEUU: "Representan una intervención en asuntos internos"

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno chileno ha confirmado este viernes que ha presentado una protesta a Estados Unidos después de que su nuevo embajador en Santiago de Chile, Brandon Judd, rechazara las críticas del presidente del país, Gabriel Boric, a la política medioambiental de la Administración de Donald Trump, y mostrara sus preferencias respecto del proceso electoral en curso.

"La verdad es que nos parece que las declaraciones del nuevo embajador de Estados Unidos son inapropiadas y desafortunadas. Creemos que, además, sus expresiones respecto del proceso político nacional representan una intervención en asuntos internos de nuestro país", ha dicho el ministro de Exteriores, Alberto van Klaveren.

El jefe de la diplomacia chilena ha agregado que lamenta "mucho esta situación" porque ve a Estados Unidos "como un país amigo" y les "interesa mantener la mejor relación posible, obviamente, desde el punto de vista del respeto mutuo y también de la dignidad nacional".

En este sentido, ha subrayado que, desde este punto de vista, creen que "esas declaraciones no contribuyen a una relación constructiva con Estados Unidos a la que todos" aspiran, según reza un comunicado de la cartera ministerial que dirige.

El embajador, que lleva apenas once días en el país, señaló que le "decepcionan" las críticas de Boric al inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, por su política medioambiental, afirmando que este tipo de comentarios "dañan la relación bilateral" y al pueblo chileno.

Al ser preguntado por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de diciembre, Judd dijo que, en su opinión, "es más fácil trabajar" con los gobiernos que están alineados ideológicamente. En esa ocasión se enfrentará la candidata de la coalición oficialista de izquierdas Jeannette Jara contra el ultraderechista José Antonio Kast.