Chile.- Sobreseída la causa contra siete carabineros de Chile por torturas en Santiago en el marco de las protestas

Publicado 23/01/2020 1:19:51 CET

La Fiscalía ya ha anunciado que apelará

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de primera instancia chileno ha sobreseído este miércoles la causa contra siete carabineros imputados por torturas en la Plaza Nuñoa de la capital, Santiago, en el marco de las protestas que se suceden en el país desde el 17 de octubre, aunque ha reconocido la "eventual" comisión de lesiones graves.

"Es un fallo contundente, el tribunal dijo que además no había delito de exceso de fuerza policial, que es lo que nosotros decíamos que, a lo más, podía existir", ha indicado el abogado defensor de la mayoría de los carabineros imputados, Mario Vargas. "El sobreseimiento es definitivo por no existir delito, ni participación", ha agregado.

Por su parte, la Fiscalía de Chile ha rechazado la decisión del tribunal y ya ha anunciado que la apelará "en los próximos días".

"Simplemente no compartimos la resolución y vamos a apelar el sobreseimiento definitivo", ha precisado el fiscal regional Oriente, Manuel Guerra. No obstante, ha valorado que se haya determinado que haya sido la justicia ordinaria la que se haya encargado del caso "y no la judicatura militar", según ha recogido el diario local 'La Tercera'.

Este caso constituye el primero de carabineros imputados por torturas en el marco de la crisis de Chile. Las imágenes del ataque, que se transmitieron por televisión, muestran a un grupo de efectivos de las Fuerzas Especiales chilenas agrediendo a un hombre mayor de 50 años.

Sin embargo, el sobreseimiento de la causa no es el primer revés de la Fiscalía en casos que involucran a carabineros y manifestantes desde octubre. A principios de enero, una corte de apelaciones revocó la prisión preventiva de otros seis agentes acusados de torturas y delitos sexuales contra el estudiante de Medicina Josué Maureira.

Las protestas en Chile estallaron el 17 de octubre contra la cuarta subida del precio del metro en pocos meses y crecieron rápidamente hasta denunciar la desigualdad social y plantear la necesidad de elaborar una nueva Constitución.

El presidente del país, Sebastián Piñera, que llegó a declarar el estado de emergencia desplegando a las Fuerzas Armadas, pidió perdón por no escuchar el clamor de los chilenos y propuso una "agenda social". Para hacerla realidad, remodeló el Gobierno e inició un diálogo con los partidos políticos, tanto opositores como oficialistas.

Más de 20 personas han muerto por los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha denunciado torturas y otros abusos contra las personas detenidas en el marco de las protestas.