CHILE.- Supuesto líder del Tren de Aragua en Chile muere en operativo policial en Colombia

CHILE, 15 Oct (EUROPA PRESS)

Durante una operación de seguridad en Sabaneta, Colombia, Ender Alexis Rojas, quien era considerado el líder en Chile del grupo criminal Tren de Aragua, perdió la vida al caer de un sexto piso mientras intentaba evadir a la policía. Este evento se confirmó por parte de la Policía colombiana, que también detalló la captura de tres individuos en el proceso.

El director del Grupo Antisecuestro de la Policía colombiana (Gaula Policía), Edgar Andrés Correa, compartió que este evento representa "un duro golpe" para el Tren de Aragua. Destacó la importancia de la alerta roja de Interpol que pesaba sobre Rojas por cargos de secuestro, y elogió la colaboración internacional de Chile, Perú, Ecuador, los países que componen Ameripol y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en la operación.

Correa reveló detalles del operativo, señalando que "el cabecilla se lanzó desde un sexto piso al advertir la presencia policial, perdiendo la vida en el lugar". Además, informó que las fuerzas de seguridad incautaron una granada, cartuchos y drogas cuyo valor se estima en 50 millones de pesos (unos 10.965 euros).

Entre los detenidos se encuentra un sujeto conocido como alias 'El Gordo', quien se disponía a "consolidar el control de rentas ilícitas y la distribución de drogas sintéticas en el valle de Aburrá". Correa también mencionó que todos los implicados llegaron a Colombia en 2024 para expandir las operaciones del Tren de Aragua.

La efectividad de esta operación subraya la cooperación entre Colombia, Chile, Perú, Ecuador y la DEA, encabezada por Ameripol, en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Correa destacó el compromiso de la Policía Nacional con la seguridad, la cooperación internacional y la estabilidad regional.

Rojas, identificado como líder del grupo en Chile, se encontraba al mando de facciones dedicadas a la extorsión, el secuestro y el tráfico de drogas sintéticas tanto en Chile como en Perú. Él, junto con los otros detenidos, poseía nacionalidad venezolana. El Tren de Aragua es considerado la banda criminal más poderosa de Venezuela, con influencia en diversas partes de América Latina y hasta en Estados Unidos, donde la administración de Donald Trump la ha catalogado como una organización terrorista, llevando a cabo acciones militares contra sus operaciones.