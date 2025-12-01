CHILE.- Tercera fuerza política de las elecciones presidenciales chilenas opta por el voto nulo o blanco en segunda vuelta

Closing Campaign Event For Presidential Candidate Franco Parisi - 9 Nov 2025 - Europa Press/Contacto/Cristobal Basaure Araya

CHILE, 1 Dec (EUROPA PRESS)

Este domingo, el Partido de la Gente (PDG) de Chile, situado en el espectro de la centroderecha, resolvió promover el voto en blanco o nulo para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del país. Esta decisión llega tras una consulta interna en la que una amplia mayoría del 78% de sus militantes optó por esta vía, desmarcándose así de los candidatos en contienda: la oficialista Jeannette Jara, de izquierda, y el ultraderechista José Antonio Kast.

Rodrigo Vattuone, presidente del partido, declaró a los medios que el "resultado es contundente" y confirmó que tan solo un 20% de los militantes apoyaría a Kast, mientras que un marginal 2% mostraría su apoyo hacia Jara. "El Partido de la Gente adopta como posición oficial para la segunda vuelta la opción nulo o blanco", se comunicó oficialmente por parte del partido.

El PDG se ha reafirmado como la tercera fuerza política del país, pese a sentirse marginado y excluido de diversos espacios de debate y encuestas. "El PDG sigue firme, trabajando con humildad y convicción", expresaron en un comunicado, prometiendo continuar su camino político con determinación.

Esta posición se sitúa en un contexto donde, según datos publicados por la encuestadora Cadem, entre quienes apoyaron al líder del PDG, Franco Parisi, en la primera vuelta electoral, un 37% votaría por Kast, un 22% por Jara, y un 41% aún no había decidido. Según este estudio, Kast adelantaría a Jara con un 58% frente a un 42% del apoyo estimado.