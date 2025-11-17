CHILE.- Unidad por Chile se impone como la coalición más votada en elecciones legislativas

CHILE, 17 Nov (EUROPA PRESS)

En las recientes elecciones celebradas en Chile, la coalición de izquierdas Unidad por Chile se consolidó como la fuerza más votada tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, obteniendo el 32,2% y el 30,6% de los votos respectivamente, y asegurando 61 escaños en esta última. Estos comicios se llevaron a cabo de manera simultánea a la primera vuelta presidencial, donde la candidata de la coalición, Jeannette Jara, pasó a segunda vuelta.

Los resultados evidencian una participación cercana al 86%, de acuerdo a los datos proporcionados por el Servicio Electoral de Chile (Servel), destacando la elección de senadores en siete de las 16 circunscripciones del país y la renovación completa de los 155 diputados de la Cámara.

Por detrás de Unidad por Chile, la alianza de ultraderecha Cambio por Chile, que incluye al Partido Republicano de Chile liderado por José Antonio Kast, quien también pasó a la segunda vuelta presidencial, y el Partido Nacional Libertario, logró un 25,4% y un 23% de votación en el Senado y en la Cámara respectivamente, aumentando su representación a 42 diputados.

Mientras tanto, la coalición Chile Grande y Unido, representando a la derecha tradicional, consiguió cerca del 24,3% y más del 21% de los sufragios en el Senado y la Cámara de Diputados respectivamente, sumando 34 escaños y formando una mayoría con la ultraderecha.

El Partido de la Gente, de tendencia derechista, alcanzó el 10,5% y el 12% de los votos, logrando 14 escaños en la Cámara. En tanto, la unión de Verdes, Regionalistas y Humanistas rozó el 4% y el 7% en el Senado y en la Cámara respectivamente, con tres representantes electos, mientras que otros grupos no superaron el 1% de preferencias.

Estos resultados reflejan una marcada polarización política, similar a la observada en las elecciones presidenciales. Por un lado, la ultraderecha superó a la derecha tradicional, y por otro, dentro del Pacto Unidad por Chile, la izquierda moderada del Socialismo Democrático fue superada por sus socios, el Frente Amplio del presidente Gabriel Boric y el Partido Comunista, liderado por Jara.