China.- AMP.- Aumentan a 26 los muertos por una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en el centro de China

CHANGSHA, May 5, 2026 -- Rescuers work on site after an explosion at a fireworks plant in Guandu Town of Liuyang, central China's Hunan Province, May 5, 2026. Three people were killed, and 25 others were injured, including two in serious condition, aft - Europa Press/Contacto/Chen Sihan

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El balance de muertos a causa de la explosión registrada el lunes en una fábrica de fuegos artificiales ubicada en el condado de Liuyang, en la provincia de Hunan (centro), ha aumentado a 26, según han confirmado este martes las autoridades, que han cifrado en 61 el número de heridos.

El alcalde de Changsha, Chen Bozhang, ha expresado sus condolencias y ha pedido disculpas a sus familias, a los residentes afectados y a la población en general. "Estamos profundamente apesadumbrados y llenos de remordimiento", ha dicho, según ha recogido la agencia china de noticias Xinhua.

Los hechos han ocurrido en el taller de la empresa Changsha Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display, lugar en el cual continúan las labores de rescate. El Ministerio de Gestión de Emergencias ha enviado al lugar un equipo para guiar las labores de rescate y socorro.

Concretamente, hasta el lugar del accidente han sido enviados cinco equipos de rescate, con un total de 482 efectivos, amén de médicos provinciales y municipales para atender a los rescatados.

Ante esta coyuntura, el propio presidente de China, Xi Jinping, ha pedido realizar el "máximo esfuerzo" para buscar a las personas que continúan desparecidas y rescatar a las que han resultado heridas, al tiempo que ha reclamado una pronta investigación sobre el accidente y que los responsables rindan cuentas.

"Las autoridades de todas las regiones y departamentos deben extraer lecciones profundas del accidente y reforzar la responsabilidad en materia de seguridad en el lugar de trabajo", ha destacado Xi, que también es secretario general del Comité Central del Partido Comunista del país y presidente de la Comisión Militar Central.

En esa línea ha ordenado fortalecer la detección de riesgos y el control de peligros en sectores claves, mejorar la gestión de la seguridad pública y realizar esfuerzos para salvaguardar la vida y la propiedad de las personas.

Por el momento, ya ha sido abierta una investigación sobre las causas del accidente, y las autoridades de seguridad pública han detenido al responsable de la empresa implicada, si bien por ahora no hay detalles establecidos sobre los motivos de la explosión en la citada fábrica.