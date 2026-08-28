Aumentan a siete los muertos y más de 550 los desaparecidos en China por la riada en la frontera con Nepal

Imagen de archivo de rescatistas chinos tras la devastadora riada. - Xinhua / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhot

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han confirmado que al menos siete personas han muerto y más de 550 se encuentran en paradero desconocido debido a la potente riada registrada en la frontera con Nepal a raíz de un corrimiento de tierra registrado más al norte, en la región autónoma china de Tíbet y que ha afectado principalmente a zonas de la frontera ente ambos países pero también a India.

El Departamento de Gestión de Emergencias de la región de Tíbet --conocida en China como Xizang-- ha indicado además que dos personas han sido rescatadas y ha rebajado en 554 el número de aquellas que siguen en paradero desconocido, tal y como ha recogido la agencia estatal de noticias Xinhua.

El organismo ha aclarado que entre estos desaparecidos se encuentran 260 personas que han sido identificadas como extranjeros. En el lugar de los hechos continúan las labores de búsqueda y rescate, especialmente en las inmediaciones del puesto fronterizo de Gyirong.

En este sentido, ha señalado que se han desplegado más de 2.140 rescatistas y otros 500 profesionales, incluidos bomberos, para la localización y rescate de los damnificados.

El desastre ha dejado de momento casi 590 fallecidos en territorio nepalí, donde casi un millar de personas continúan desaparecidas. Mientras, al menos tres cuerpos sin vida han sido recuperados en India tras ser arrastrados río abajo.