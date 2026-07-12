China.- AMP.- El laudo sobre el mar de la China Meridional cumple 10 años sin resolver la crisis entre Pekín y Manila

Archivo - SOUTH CHINA SEA, March 1, 2026 -- A law enforcer of China Coast Guard (CCG) vessel Wanshan observes Philippine vessels in waters off China's Huangyan Dao in the South China Sea, Feb. 27, 2026. The CCG on Friday drove away Philippine vessels tha - Europa Press/Contacto/CCG - Archivo

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El laudo dictaminado el 12 de julio de 2016 por el Tribunal Permanente de Arbitraje sobre el Mar de China Meridional ha cumplido diez años sin apenas impacto alguno sobre la realidad del histórico conflicto entre China y Filipinas, y que todo lo más ha servido para enquistar posiciones.

El tribunal, establecido en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, falló que las reivindicaciones marítima de China sobre las aguas disputadas en la zona no tienen fundamento jurídico alguno, entre ellas las que Pekín defiende como un "derecho histórico".

China se negó a participar en el proceso y lleva diciendo desde entonces que el texto es papel mojado frente a las críticas al respecto de Estados Unidos o la Unión Europea. Ahora, raro es el mes, de un tiempo a esta parte, que pesqueros chinos, filipinos y servicios de guardacostas de ambos países no se enfrentan a cañonazo limpio de agua durante algún tipo de incidente en esas aguas.

A última hora de este pasado sábado, Estados Unidos, Australia, Canadá, Estonia, Alemania, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Nueva Zelanda, Filipinas, Rumanía, Eslovenia y Reino Unido insistieron, en un comunicado conjunto, en que "el laudo dictado hace diez años por el Tribunal constituye un hito significativo y es definitiva y jurídicamente".

La Unión Europea, en un comunicado adicional, se expresó en los mismos términos: el dictamen del tribunal, como "decisión histórica en la solución pacífica de controversias, debe ser respetada y aplicada íntegramente por las partes involucradas". Todas las tensiones y controversias "deben resolverse mediante el diálogo y por medios pacíficos, de conformidad con el derecho internacional, con la Carta de las Naciones Unidas y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar como pilares fundamentales".

Para China, por contra, la solución es clara: la zona de Nanhai Zhudao, el archipiélago de islas del mar de la China meridional es suya, incluyendo a Dongsha (las islas Pratas), Xisha (las islas Paracel), Zhongsha (Bajo de Masinloc/Macclesfield) y Nansha (las islas Spratly).

Además, controla "aguas interiores, mar territorial y zona contigua, basados en Nanhai Zhudao, así como una zona económica exclusiva y plataforma continental", según ha sentenciado este domingo la Embajada de China en Filipinas, en un contundente comunicado donde asegura que garantizará la libertad de navegación en la zona siempre que primero discutan el tema primero con Pekín.

A continuación, el Ministerio de Exteriores chino ha responido a la declaración conjunta internacional al insistir en que "China fue el primer país, desde la dinastía Han en el siglo II a.C, en ejercer de forma continua, pacífica y efectiva la soberanía y jurisdicción sobre las islas del Mar de China Meridional y las aguas conexas".

Por ello, "la propiedad de las islas del Mar de China Meridional por parte de China ha sido durante mucho tiempo un consenso universal en la comunidad internacional", ha manifestado el Ministerio de Exteriores.

En su comunicado, la cartera que dirige Wang Yi ha terminado arremetiendo sin cuartel contra el dictamen del tribunal tras un arbitraje que "viola principios fundamentales del derecho internacional, como el consentimiento estatal y el cumplimiento obligatorio de los acuerdos, la propia Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y contradice hechos básicos sobre el Mar de China Meridional".

"El denominado laudo es un documento ilegal, inválido y no vinculante", manifiesta Exteriores, que "insistirá en resolver las controversias pertinentes mediante la negociación y la consulta con las partes directamente implicadas, basándose en el respeto a los hechos históricos y de conformidad con el derecho internacional, para mantener la paz y la estabilidad en el Mar de China Meridional".

En Filipinas, mientras tanto, se respira ambiente de celebración. Barcos como el 'Teresa Magbanua' ha activado sus sirenas diez veces en un minuto, lo que simboliza los diez años de un veredicto que Manila interpreta como un triunfo internacional.

"La Guardia Costera de Filipinas se complace en conmemorar este aniversario, en cumplir nuestra misión, proteger nuestros mares, en enriquecer nuestros recursos naturales, en garantizar el orden marítimo basado en dichas reglas y en la idea de seguir avanzando", ha declarado la capitana Noemie Cayabyab, portavoz de la Guardia Costera de Filipinas, a la cadena ABS-CBN.