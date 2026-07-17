China.- AMP.- Al menos ocho muertos tras un deslizamiento de tierra en el centro de China

CHONGQING, July 17, 2026 -- An aerial drone photo taken on July 17, 2026 shows the site of a rainfall-induced landslide along a section of the Wujiang River in southwest China's Chongqing Municipality. Nine people have so far been rescued after a rainfal - Europa Press/Contacto/Huang Wei

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos ocho personas han muerto y 34 permanecen desaparecidas tras un deslizamiento de tierra registrado en el municipio chino de Chongqing, situado en el centro del país, causado por las fuertes lluvias en la zona, según han confirmado las autoridades, que han indicado que cerca de diez personas han sido rescatadas en varios edificios derrumbados a causa del deslave.

El deslizamiento de tierra ha tenido lugar en torno a las 09.00 horas (hora local) en Hanjia y ha provocado el derrumbe de cerca de diez edificios residenciales. Más 800 rescatistas han sido desplegados en la zona.

Las autoridades del condado de Pengshui han informado del balance de muertos después de que los equipos de rescate accedieran al lugar de los hechos con excavadoras para retirar los escombros, que han invadido una importante calzada de la localidad ubicada en la ladera de una montaña, según la agencia china de noticias Xinhua.

Más de 1.100 residentes han sido evacuados ya de la zona --conocida por su terreno escarpado e impredecible-- donde además se ha cortado el servicio de agua, electricidad y gas para evitar posibles incidentes en medio de los trabajos de búsqueda y rescate, en los que participan más de 800 efectivos.

El Ministerio de Gestión de Emergencias, que ha activado el nivel 2 de respuesta nacional ante desastres geológicos para hacer frente al deslizamiento, ha anunciado un paquete de ayudas de 50 millones de yuanes para brindar asistencia a los residentes afectados.

Por su parte, el presidente chino, Xi Jinping, ha hecho un llamamiento a investigar la causa del deslizamiento, "aprender de lo sucedido" y "eliminar exhaustivamente posibles riesgos geológicos y otros peligros potenciales".