Pedro Sánchez y Begoña Gómez hacen una visita turística por Pekín en la previa de la cumbre con Xi

Pedro Sánchez y Begoña Gómez visitan el Palacio de Verano y un 'hutong' en Pekín en la previa de la cumbre con Xi - EUROPA PRESS

Este lunes comienza la agenda oficial con la visita a la Academia de las Ciencias que le entregará una cátedra honorífica

PEKÍN, 12 Abr. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Daniel Blanco) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, han visitado varios puntos turísticos de Pekín en la previa a la agenda oficial que comenzará este lunes y en la que se reunirá con las principales autoridades del país, incluido el presidente Xi Jinping.

Sánchez acudió este domingo el Palacio de Verano, un edificio imperial del siglo XVIII situado a 12 kilómetros del centro de la ciudad, que es monumento Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y fue captado en vídeo por ciudadanos que se encontraban en ese lugar.

En las imágenes, que no han sido distribuidas por Moncloa al tratarse de su agenda privada, el presidente aparece junto a su mujer y parte de su equipo de Presidencia del Gobierno, acompañados por un guía y miembros de seguridad de China. Con gafas de sol y atuendo informal ha paseado por los jardines del recinto al lado de un gran lago artificial.

En la víspera, poco después de aterrizar en la capital china, Sánchez y Gómez hicieron otra visita turística a un barrio tradicional, los llamados 'hutong', construcciones de baja altura que han ido desapareciendo para dejar paso a edificios más modernos. También estuvieron en la Torre del Tambor y la Torre de la Campana, un monumento del siglo XIII, utilizado como reloj oficial durante cientos de años.

Se trata de la cuarta visita de Sánchez a Xi en cuatro años, aunque por primera vez las autoridades chinas le han dado categoría de viaje oficial, lo que supone un trato preferente, reservado solo a grandes líderes.

CONFERENCIA EN LA UNIVERSIDAD Y VISITA A XIAOMI

Ya el lunes 13 de abril, Sánchez pronunciará una conferencia en la Universidad de Tsinghua ante un auditorio de estudiantes de la Escuela de Economía y Gestión, de Ciencias Sociales, de Relaciones Internacionales y del Departamento de Lenguas y Estudios Extranjeros y se reunirá con expertos en relaciones internacionales.

A continuación visitará la Academia China de Ciencias (CAS) donde visitará una exposición sobre los proyectos y las colaboraciones más destacadas entre España y China en el ámbito científico y tencológico.

Ambos países cooperan de forma estable en la investigación en astronomía, en concreto trabajan juntos en la misión espacial científica Smile, que estudia la interacción entre el sol y la tierra y otros proyectos sobre aceleradores de partículas, ciencias marinas, agricultura y alimentación.

La Universidad de la Academia China de las Ciencias (UCAS) entregará al jefe del Ejecutivo español una cátedra honoraria, una distinción que han recibido anteriormente tres premios Nobel: Paul Nurse, David Gross y Samuel Ting, según indican desde Moncloa.

LA GUERRA DE IRÁN, SOBRE LA MESA

El Gobierno pretende que este viaje sirva para aumentar los lazos bilaterales en el ámbito científico y universitario, a pesar de que el foco principal estará puesto en la economía y en la situación geopolítica.

En plena guerra de Irán y con las negociaciones de paz con Estados Unidos estancadas, Sánchez abordará la situación con Xi y espera que este se involucre a para conseguir un acuerdo de paz. A pesar de la cercanía con Teherán y aunque Pekín se mantiene en un segundo plano en las negociaciones, en Moncloa elogian su papel para lograr un alto el fuego y esperan que ejerza su influencia para estabilizar la región.

Además, igual que en visitas anteriores, Sánchez tratará de atraer inversiones a España --que requieren el visto bueno del Gobierno de Xi--, abrir camino para que empresas españolas puedan hacer negocios en el siempre complicado mercado chino y reducir así un déficit comercial que continúa aumentando a favor del gigante asiático.

También el lunes, Sánchez visitará el parque científico tecnológico de Xiaomi, una de las mayores empresas a nivel mundial de su sector y mantendrá un encuentro con su CEO, Lei Jun, junto a quien recorrerá la sala de exposiciones donde se exhiben productos de la marca de automoción, telefonía móvil y domótica.

En los días siguientes mantendrá un encuentro con inversores, otro con empresas innovadoras y se reunirá con el presidente de la Cámara de Comercio UE-China, Jens Eskelund.