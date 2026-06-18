China.-AMP.-Taiwán apuesta por cooperar con el G7 para defender el 'statu quo' ante el "expansionismo militar" de China

Archivo - April 17, 2026, Kaohsiung City, Kaohsiung City, Taiwan: Taiwan President Lai Ching-te raises a toast with soldiers during a visit to the Army Infantry Training Command in Kaohsiung . Against the backdrop of ongoing cross-strait tensions, Lai rea - Europa Press/Contacto/Cheng-Chia Huang - Archivo

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Taiwán, Lai Ching Te, ha señalado este jueves su intención de cooperar con el G7 para promover el 'statu quo' en el estrecho, tras denunciar la expansión militar de China en la región.

"Quisiera expresar mi profunda gratitud al G7 por su última declaración conjunta, en la que reafirma su oposición a cualquier intento unilateral de alterar el 'statu quo' en el Mar de China Oriental, el Mar de China Meridional y a lo largo del Estrecho de Taiwán, especialmente mediante el uso de la fuerza o la coacción", ha indicado el dirigente taiwanés en un evento con periodistas internacionales en Taipei.

"Reitero aquí que Taiwán está dispuesto a responder al llamamiento del G7 y cooperará decididamente con la comunidad internacional para mantener el 'statu quo' de paz y estabilidad en el estrecho de Taiwán", ha incidido, en declaraciones difundidas por su oficina.

De esta forma, ha reclamado a Pekín que "ponga fin a su expansión militar" en la región y que "renuncie al uso de la fuerza contra Taiwán".

"Bajo los principios de paridad y dignidad, Taiwán está dispuesto a entablar intercambios y cooperar con China para promover la paz y la prosperidad mutua", ha agregado, tendiendo los puentes a Pekín.

REIVINDICA LA AUTONOMÍA DE TAIWÁN

En su discurso ha hecho referencia a la instauración de las elecciones presidenciales directas en Taiwán hace 30 años en las que ha dicho que los taiwaneses mandaron el mensaje de que "la soberanía de Taiwán reside en manos del pueblo".

"Nuestra nación pertenece al pueblo, ante el que el presidente debe rendir cuentas, y es este quien tiene el derecho a determinar quién es el líder de su país", ha subrayado.

Lai ha reiterado que "la construcción de un Taiwán democrático confiere tanto autoridad legal como legitimidad democrática al Gobierno a través de la soberanía popular directa", por lo que el futuro de la isla "solo puede ser decidido por sus 23 millones de habitantes".

"Ni la República de China ni la República Popular de China están subordinadas la una a la otra, y Taiwán no forma parte de la República Popular de China", ha señalado ante los periodistas extranjeros, para recalcar que en estas tres décadas el pueblo de Taiwán ha determinado el futuro "voto a voto", insistiendo en que ha evidenciado que "la democracia es irreversible".

CHINA: BUSCAR LA INDEPENDENCIA CON EEUU CONDUCE A "UN CALLEJÓN SIN SALIDA"

Poco después el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, ha respondido a las declaraciones del dirigente taiwanés insistiendo en que la isla "es una parte inalienable del territorio de China". "El futuro de Taiwán solo puede ser decidido por los más de 1.400 millones de ciudadanos chinos, incluidos nuestros compatriotas de Taiwán", ha recalcado.

El portavoz ha denunciado "narrativas de 'independencia de Taiwán'" de parte de Lai, algo que ha achacado a su "nerviosismo e inseguridad". "Buscar la 'independencia' con el apoyo de Estados Unidos y mediante el fortalecimiento militar solo conducirá a un callejón sin salida", ha advertido.

De este modo, ha insistido en que la cuestión de Taiwán es "un asunto interno de China", asegurando que estas declaraciones no "debilitan el compromiso internacional con el principio de una sola China", como a tampoco, a su juicio, podrá "detener la inevitabilidad de la reunificación de China".