CHINA, SHENZHEN - NOVEMBER 19, 2026: Presidents Vladimir Putin of Russia, Xi Jinping of China, and Donald Trump (L-R) of the US hold a trilateral meeting on the sidelines of the 2026 Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit at Qilin Mountain Villa - Прокофьев Вячеслав / Zuma Press / Europa Press

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de China, Xi Jinping; Estados Unidos, Donald Trump; y Rusia, Vladimir Putin, han acordado este miércoles tras su histórica cumbre en Shenzhen, en el sur de China, dialogar para prevenir la proliferación de armas nucleares, así como han cerrado filas para reformar Naciones Unidas, garantizar el suministro estable de energía y cargar contra el Tribunal Penal Internacional (TPI).

En el marco de su cumbre trilateral, que se ha prolongado una hora y media, los líderes de las tres principales potencias nucleares han señalado que "una guerra nuclear no se puede ganar y que nunca debe librarse", por lo que han acordado que "entablarán un diálogo para reducir los riesgos nucleares y prevenir la proliferación de armas nucleares".

Respecto a la situación de Naciones Unidas, los dirigentes chino, estadounidense y ruso han señalado "su compromiso con la reforma de la ONU", todo con "el objetivo de que pueda responder de manera más eficaz a los desafíos mundiales y cumplir plenamente su misión fundamental de mantener la paz y la seguridad internacionales", según la declaración conjunta recogida por las partes.

El breve texto compuesto de cuatro puntos recalca la intención de China, Estados Unidos y Rusia de "aumentar la producción y el suministro de productos petrolíferos refinados en beneficio de todos los países", incidiendo en la importancia de garantizar un "suministro energético estable" a nivel global.

Igualmente han cargado contra el sistema internacional de justicia, al reiterar el "principio del consentimiento de los Estados y el respeto a las inmunidades de los funcionarios estatales", tras señalar directamente al Tribunal Penal Internacional "y otros organismos similares" a los que avisa de que "no deben abusar de sus competencias".

PUTIN ASEGURA QUE NI UCRANIA NI EUROPA ESTÁN LISTAS PARA LA PAZ

Fuera del comunicado conjunto quedan las guerras en Ucrania u Oriente Próximo, pese a que Trump ha indicado en su intervención inicial que espera avances por parte de Moscú y Kiev para avanzar hacia la paz en suelo europeo.

Al término de la cumbre, el mandatario ruso se ha referido a ella como "una página en la historia diplomática", apuntando que se puede abrir un nuevo formato de consulta entre Rusia, Estados Unidos y China. Y sobre la guerra en Ucrania, pese a valorar la intención "genuina" de Trump de resolver el conflicto, no ha dado señales de que la cumbre haya producido resultados para poner fin a la guerra.

Así ha vuelto a insistir en los "orígenes profundos" de la guerra y ha avisado de que Rusia responderá a los recientes ataques ucranianos contra el Puente de Crimea. Siguiendo su retórica habitual sobre la guerra, Putin ha atribuido a las autoridades ucranianas y europeas falta de interés en la paz, cuestionando la naturaleza democrática de Kiev y llegando a asegurar que es una guerra que Rusia no inició, pese a que personalmente ordenó la invasión a gran escala del país en febrero de 2022.

Sobre compromisos para alcanzar la paz, el dirigente ruso ha señalado que no ve "obstáculos que no puedan superarse", pero ha subrayado que todas las partes tienen que aceptar "la realidad" del conflicto, tras hacer referencia al control total del Donbás, territorio ocupado mayoritariamente por las tropas rusas.

"Lo único que necesitamos es la voluntad política", ha indicado, si bien poco después ha señalado que todo el mundo tiene en mente las garantías de seguridad para Ucrania pero nadie atiende las preocupaciones de Moscú, punto que ha aprovechado para volver a cargar contra la expansión de la OTAN y la crisis en Ucrania de 2014 tras las manifestaciones del Euromaidan.

Del mismo modo, tras los ecos que ha levantado esta cumbre sobre una reedición de la cumbre de Yalta, que en 1945 definió el devenir geopolítico tras la Segunda Guerra, Putin ha defendido que la cita, en la que participó Iosef Stalin en nombre de la Unión Soviética, supuso el triunfo sobre el nazismo, haciendo un paralelo con la cumbre en Shenzhen y la posible victoria sobre el "neonazismo", como el Kremlin se refiere a las autoridades ucranianas.

A su juicio, la cumbre de Yalta no dividió el mundo en zonas de influencia sino que fijo "realidades establecidas tras la guerra". "En los conflictos de ahora también habrá que aceptar realidades", ha zanjado.

El encuentro sin precedentes en Shenzhen entre los líderes de las tres mayores potencias nucleares, se ha saldado principalmente con un entendimiento básico sobre el control de los arsenales nucleares, tras una cumbre que ha acaparado la atención mundial, con los ecos de citas que marcaron el devenir geopolítico mundial durante el siglo XX.