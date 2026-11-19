CHINA, SHENZHEN - NOVEMBER 19, 2026: Presidents Vladimir Putin of Russia, Xi Jinping of China, and Donald Trump (L-R) of the US hold a trilateral meeting on the sidelines of the 2026 Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit at Qilin Mountain Villa - Бобылев Сергей / Zuma Press / Europa Press

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de China, Xi Jinping; Estados Unidos, Donald Trump; y Rusia, Vladimir Putin, han coincidido este miércoles en el marco de su histórica cita trilateral en Shenzhen, en el sur de China, en la que las tres potencias cooperen para "mantener conjuntamente la paz y la estabilidad mundial", en un encuentro que se ha prolongado una hora y media.

"China, Rusia y Estados Unidos deberían dar ejemplo en materia de cooperación para hacer frente a los retos globales, mantener conjuntamente la paz y la estabilidad mundiales y aportar mayores contribuciones al progreso de la humanidad", ha afirmado el presidente chino al inicio de la cumbre que ha tenido en la agenda el control de los arsenales nucleares además de las guerras en Ucrania y Oriente Próximo.

Ante los líderes de Estados Unidos y Rusia, Xi ha subrayado que el respeto mutuo, la coexistencia pacífica, la cooperación beneficiosa para todas las partes, así como el diálogo y la consulta, deben ser los principios que sigan las tres potencias, informa la agencia china Xinhua.

De esta forma, ha expuesto que respetar la soberanía y la integridad territorial de los demás, respetar los sistemas sociales y las vías de desarrollo, así como respetar los intereses fundamentales y las principales preocupaciones de los demás debe ser el método a seguir en las interacciones entre Pekín, Washington y Moscú, insistiendo en la no interferencia en los asuntos internos de otros países.

Por su parte, Trump ha recalcado el "camino diferente" por el que opta Washington al buscar el diálogo directo con potencias tradicionalmente rivales como Rusia y China. "Nunca se ha forjado la paz rechazando las oportunidades de diálogo y debate", ha subrayado, defendiendo mantener los canales abiertos con Pekín y Moscú.

"Demasiado a menudo, los líderes del pasado evitaban hablar con países con los que tenían desacuerdos, y nosotros pensamos lo contrario, y estamos convencidos de ello", ha expuesto desde el resort Qilin Mountain Villa, que ha acogido la histórica cita.

Sobre las cuestiones de desarme nuclear, el dirigente norteamericano ha señalado que abordará la cuestión con Putin y Xi, atrayendo por primera vez a China a un debate de este tipo, aunque ha admitido la dificultad del asunto porque "una vez que se tienen armas nucleares, es muy difícil prescindir de ellas".

En lo que respecta a la guerra en Ucrania, en su intervención inicial, Trump ha subrayado que hay "avances" y se ha referido a las intenciones de Putin al señalar que "desea que la guerra llegue a su fin".

En la misma línea, Putin ha subrayado que los tres países comparten "la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacional", al tiempo que ha señalado los "numerosos intereses comunes en la resolución de los conflictos regionales", punto en el que se ha referido directamente a la guerra en Ucrania, lanzada por Moscú en febrero de 2022.

La contribución a la estabilidad global debe basarse, según el mandatario ruso, en la "cooperación constructiva" en base al "respeto mutuo, la igualdad y el equilibrio en los intereses".

Tras una hora y media, los líderes han salido de la sala sin realizar declaraciones a la prensa congregada en la sede del encuentro. Al término, Xi ha mantenido una breve charla con Putin, al que ha acompañado a su coche oficial mientras que a Trump se le ha visto directamente en el aeropuerto subiendo la escalinata del avión presidencial antes de poner rumbo a Estados Unidos.

La reunión en Shenzhen se trata de un encuentro sin precedentes entre los líderes de las tres mayores potencias nucleares, con la vista puesta en buscar acuerdos para el control de los arsenales nucleares y el fin de la guerra en Ucrania e Irán, con los ecos de cumbres que marcaron el devenir geopolítico mundial durante el siglo XX.