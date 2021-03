China avisa a la UE de una "confrontación" si adopta sanciones contra el gigante asiático

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno chino se ha mostrado "profundamente preocupado" por el debate abierto en la UE sobre posibles sanciones relativas a la situación de los Derechos Humanos en el gigante asiático y ha sugerido posibles respuestas: "Si algunos insisten en la confrontación, no cederemos".

La UE estaría preparando una batería de castigos como represalia a contextos como los de Xinjiang, donde las autoridades chinas estarían violando los derechos de la minoría uigur. Pekín niega que se produzcan abusos y este martes ha insistido por boca de su embajador ante la UE, Zhang Ming, en que todo son "mentiras".

"No parece que nadie quiera un Xinjiang en paz (...). Los detractores de China no lo quieren", ha espetado Zhang durante un acto del 'think tank' European Policy Centre, según la agencia Bloomberg. Según el embajador, todo deriva de "manipulaciones políticas".

"La UE está contra la desinformación, pero hay mentiras que son peores que la desinformación", ha añadido Zhang, que ha instado al bloque comunitario a "pensarlo mejor" antes de discutir sanciones en el Consejo de ministros de Exteriores convocado para el próximo lunes.