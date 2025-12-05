China confirma el despliegue de una flota de combate en maniobras de entrenamiento en el mar de Filipinas

GUANGZHOU, Nov. 21, 2025 -- Chinese sailors are pictured during the 39th joint patrol of Chinese and Vietnamese navies in the Beibu Gulf, on Nov. 19, 2025. Two fleets from the Chinese and Vietnamese navies conducted their 39th joint patrol in the waters - Europa Press/Contacto/Zhang Bin

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de China ha confirmado que una flota de combate está efectuando maniobras de entrenamiento en el mar de Filipinas durante unos simulacros de largo alcance que han despertado preocupación en el Gobierno australiano.

"El entrenamiento en alta mar del grupo de intervención naval chino cumple con el derecho y la práctica internacionales, y no tiene como objetivo a ningún país o entidad específica", ha asegurado este viernes el portavoz del Ministerio, el coronel Jiang Bin, en declaraciones recogidas en la página web de la cartera.

El portavoz ha respondido así a una cuestión abierta el pasado martes, cuando la radiotelevisión pública australiana ABC anunció la existencia de esta flotilla china, que comprendía entre otros buque de desembarco de helicópteros, un destructor, una fragata y un buque de reabastecimiento de combustible a unas 260 millas náuticas al este de Filipinas.

El ministro de Defensa australiano, Richard Marles, confirmó posteriormente a la misma cadena que el Ejército australiano estaba vigilando cuidadosamente el despliegue de la flotilla, pero no terminó de verificar si, como apuntaban las imágenes publicadas por ABC, procedentes de la compañía de seguimiento por satélite Starboard Maritime Intelligence, los barcos navegaban en dirección al país.