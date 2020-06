China.- Continúan las protestas en Hong Kong después de que la Policía negara malas prácticas de sus agentes

China.- Continúan las protestas en Hong Kong después de que la Policía negara ma - May James/SOPA Images via ZUMA W / DPA

HONG KONG, 17 May. (DPA/EP) -

Las protestas en Hong Kong han continuado durante este sábado en diferentes centros comerciales, lo que ha provocado más detenciones, un día después de que la Policía negara en un informe que sus agentes hayan incurrido en malas prácticas a la hora de actuar ante las manifestaciones contra el Gobierno.

Las protestas han contado con la participación de alrededor de 100 manifestantes en la ciudad de Tseung Kwan 0, a los que se han sumado decenas de personas en al menos otros tres centros comerciales.

Las personas que han acudido a las concentraciones han protestado con canciones y han coreado eslóganes como "resiste con Hong Kong" y "disuelve la Policía", en respuesta al informe publicado por el cuerpo, algo que los manifestantes y los activistas prodemocracia han calificado de propaganda.

Por su parte, la Policía ha alertado a las manifestantes de que podrían ser detenidos por "reunión ilegal" antes de cometer varias detenciones. Algunos de ellos, han sido multados por no respetar las normas de distanciamiento social que restringe a ocho personas las reuniones en espacios públicos.

Además, algunos de los manifestantes han llevado carteles en solidaridad con los personas que cumplen penas en prisión por su implicación en las protestas. El primer implicado que se ha declarado culpable de "disturbios", Sin Ka-ho de 22 años, fue condenado el viernes a cuatro años de cárcel.

Un hombre de 20 años ha confirmado a DPA que estaba haciendo la compra en el centro comercial New Town Plaza cuando la Policía le puso una multa por violar las normas de distanciamiento social. Además, ha señalado que solía asistir a las protestas cuando estaban "permitidas", aunque ha subrayado que ahora las protestas acaban en enfrentamientos con los agentes. "Tengo discapacidad y me da miedo el gas lacrimógeno. Ahora estar cerca de las protestas, cerca de la Policía, me da ansiedad", ha asegurado.

Las manifestaciones contra el Gobierno de Hong Kong comenzaron en junio por la decisión de impulsar una ley que habría permitido la extradición de sospechosos a la China continental, pero luego derivaron en un movimiento más amplio a favor de la democracia y contra el dominio de Pekín.