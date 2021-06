Hong Kong acusa a EEUU de "infravalorar" las violaciones de la ley de seguridad nacional

Archivo - Carrie Lam, jefa de Gobierno de Hong Kong. - Geovien So/SOPA Images via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, ha acusado este martes a Estados Unidos de "infravalorar" las violaciones de la ley de seguridad nacional en relación con el periódico 'Apple Daily'.

Así, ha condenado la respuesta de Estados Unidos ante el arresto la semana pasada de cinco ejecutivos del medio de comunicación y ha acusado a Washington de "embellecer" el comportamiento del diario y rebajar la importancia de este tipo de vulneraciones.

Lam ha defendido la congelación de los bienes del medio y ha asegurado que se trata de una "norma internacionalmente" aceptada, según informaciones de la emisora RTHK. En este sentido, ha recordado que la legislación vigente busca prevenir, detener y castigar cualquier acto que dañe la seguridad nacional de China.

"No vamos a dejar que esta ley sea tratada como si no existiera", ha matizado Lam, que ha insistido en que el arresto de varios altos cargos del periódico "no tiene nada que ver con el periodismo" ni la libertad de expresión.

"¿Cuál es el trabajo periodístico normal? Creo que estáis en mejor posición para responder a esa pregunta", ha dicho a los periodistas durante una rueda de prensa en la que ha asegurado que la ley de seguridad "se encuentra bien definida".

El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, ha manifestado que Washington está "muy preocupado por las medidas tomadas por las autoridades chinas a la hora de utilizar todas sus herramientas para suprimir los medios independientes y silenciar voces disidentes".

Sin embargo, Lam ha afirmado que dichas acusaciones son un "error". "No tratéis de rebajar la importancia de violar la seguridad nacional", ha recalcado.