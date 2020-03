China/EEUU.- ONG tachan de "atentado a la libertad de expresión" la expulsión de periodistas estadounidenses de China

Avisan de que "podría tener graves consecuencias para la salud pública" por la crisis del coronavirus

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La decisión de China de expulsar a una serie de periodistas estadounidenses del país, en repsuesta a medidas similares adoptadas anteriormente por Estados Unidos, es un "atentado a la libertad de expresión" que además puede tener consecuencias en plena pandemia por el coronavirus, "cuando la información precisa y oportuna se necesita más que nunca", han denunciado este miércoles una serie de ONG.

El jefe de Amnistía Internacional en China, Joshua Rosenzweig, ha denunciado que "este vergonzoso atentado a la libertad de expresión afecta a periodistas que han desvelado la realidad de numerosas violaciones de Derechos Humanos cometidas en China, desde Xinjiang hasta Hong Kong", así como a las publicaciones que han hecho "investigaciones en profundidad sobre el estallido de Covid-19 en Wuhan".

Por su parte, la investigadora de Human Rights Watch (HRW) para China, Yaqiu Wang, ha señalado que "este movimiento sin precedentes del Gobierno chino impacta en un espacio muy limitado para poder informar desde China", dado que "las autoridades ya ejercían un control casi total sobre los medios nacionales, así como sobre la prensa extranjera, que ha sido fundamental para garantizar la comprensión de China en el mundo".

Yaqiu ha subrayado que las condiciones de trabajo para la prensa extranjera se han deteriorado en los últimos años porque "las autoridades han obstruido, detenido y vigilado rutinariamente a los periodistas extranjeros que informan desde China" al mismo tiempo que éstos han hecho "coberturas críticas" en materia de Derechos Humanos, hablando sobre la censura en Internet, las detenciones y desapariciones y las restricciones a la libertad religiosa, entre otros temas.

La experta de HRW también ha llamado la atención sobre el deterioro de las condiciones de trabajo para los propios periodistas chinos, que en los últimos años se han enfrentado igualmente a "mayores restricciones y una variedad de sanciones, incluyendo pérdida de trabajos, acoso policial, detención y encarcelamiento si sus informaciones molestan a las autoridades. "Pocos, si es que hay alguno, medios chinos pueden publicar libremente", ha sentenciado.

Tanto Amnistía Internacional como HRW han destacado el hecho de que el Gobierno chino haya prohibido a los periodistas expulsados trabajar desde las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao por considerar que, en el caso de la primera, supone una violación del principio 'un país, dos sistemas' que garantiza un régimen de derechos y libertades más amplio en la ex colonia británica.

Yaqiu ha enfatizado que "es la primera vez que el Gobierno chino prohíbe expresamente a periodistas trabajar desde Hong Kong", recordando que hasta ahora "el territorio ha sido un lugar desde donde la información independiente y crítica sobre China era tolerada, a pesar de que las autoridades también habían impuesto algunas restricciones a la libertad de prensa en los últimos años.

"Parece ser un ejemplo más de cómo se están menoscabando la supuesta autonomía y las supuestas libertades conferidas a estos territorios conforme al modelo de "dos sistemas, un país", ha indicado Rosenzweig, reclamando a las autoridades hongkonesas que "expliquen con urgencia las consecuencias de este anuncio para la autonomía que les otorga la Ley Básica".

CRISIS DEL CORONAVIRUS

Por otro lado, las ONG han alertado de que "esta última muestra de la sucesión de represalias mutuas entre Pekín y Washington amenaza con reducir gravemente el flujo de información exacta e independiente desde China, en un momento en que el mundo tiene que mantenerse unido frente a la devastación causada por el virus", por lo que "la expulsión de estos periodistas podría tener graves consecuencias para la salud pública, en el mundo y dentro de China", en palabras de Amnistía Internacional.

"En medio de una crisis sanitaria global, cuando la información precisa y oportuna es más necesaria que nunca, la decisión de Pekín solo consolida su imagen como un enemigo de la libertad de prensa", ha coincidido HRW.

La Federación Internacional de Periodistas (FIJ), que también ha expresado su "profunda decepción" por la expulsión de periodistas estadounidenses por considerar que supondrá "un golpe para la prensa en toda la región", ha incidido en que "el libre flujo de información es fundamental, particularmente ante la pandemia de coronavirus".

MEDIDAS Y CONTRAMEDIDAS

China anunció el lunes una serie de "contramedidas" a las recientes medidas de Estados Unidos sobre la prensa china en el país, que han implicado designar a medios oficiales como "misiones exranjeras" y limitar el número de trabajadores que pueden tener en suelo estadounidense.

Así, designó igualmente como "misiones extranjeras" a las ediciones chinas de Voice of America, 'The New York Times', 'The Wall Street Journal', 'The Washington Post' y 'Time' como "misiones extranjeras" y les pidió que informen por escrito sobre "su personal, sus finanzas, sus operaciones y sus propiedades" en el país.

Además, exigió a los periodistas estadounidenses que trabajen en el 'New York Times', el 'Wall Street Journal' y el 'Washington Post' y cuyas credenciales de prensa expiran este año que las devuelvan en un plazo de diez días. "No se les permitirá seguir trabajando como periodistas en China", incluidos Hong Kong y Macao, aclaró.

Al ser recíprocas, el Gobierno de Xi Jinping consideró "legítimas y justificadas" estas medidas y avisó a Estados Unidos de que podría adoptar "más contramedidas", "si elige seguir por el mal camino".