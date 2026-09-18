Un buque filipino y una embarcación de la Guardia Costera china chocan en mar de China Meridional

Archivo - SOUTH CHINA SEA, Aug. 16, 2026 -- An aerial drone photo taken on Aug. 12, 2026 shows the China Coast Guard vessels Hailing (below) and Xisha conducting transfer operations while patrolling in the territorial waters of China's Huangyan Dao in th - Wang Peng / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un buque filipino y una embarcación de la Guardia Costera china (CCG) han chocado este viernes en aguas cerca del arrecife Sabina, wn el mar de China Meridional, atolón que Pekín denomina Xianbin Jiao y cuya soberanía disputan ambos países.

La CCG ha informado del incidente, acusando al buque filipino de "ignorar repetidas advertencias". "De repente, cruzó por delante de la proa de una embarcación de la Guardia Costera provocando una colisión".

Las autoridades chinas han responsabilizado a la parte filipina por estas acciones, aludiendo a que "violaron gravemente el derecho internacional y pusieron en peligro la seguridad de las embarcaciones" chinas, informa el diario 'Global Times'.

Pekín ha instado a Manila a "poner fin a todos los actos de incursión y provocación", avisando de que este incidente traerá "consecuencias".

En declaraciones posteriores el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun, ha asegurado que el buque filipino "inició una serie de provocaciones y embistió deliberadamente a un buque de la Guardia Costera de China".

"Estas acciones suponen una grave amenaza para la seguridad del personal y los buques chinos, y constituyen una grave violación del Derecho Internacional y de las normas básicas que rigen las relaciones internacionales", ha incidido, recalcando que Filipinas "debe poner fin de inmediato a sus actividades de infracción en el mar y dejar de difundir narrativas falsas y desinformación".

Este episodio se enmarca en las tensiones entre ambos países, puesto que China reclama la mayor parte de las aguas de la zona por considerar que son parte de su territorio al figurar dentro de la llamada "línea de los nueve puntos" que aparece en los mapas del gigante asiático, una línea trazada por Pekín que reclama como suyo el mar de China Meridional, incluidas las islas Paracelso y Spratly.

Las relaciones entre China y Filipinas siguen por ello marcadas por los continuos choques. Por su lado, Manila ha acusado a Pekín de obstaculizar sus misiones de desabastecimiento de tropas dentro de lo que considera como su zona económica exclusiva.