China.- Hong Kong prepara órdenes de busca y captura contra seis opositores basándose en la Ley de Seguridad Nacional

China.- Hong Kong prepara órdenes de busca y captura contra seis opositores basá - May James/ZUMA Wire/dpa

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Hong Kong está preparando órdenes de busca y captura contra seis declarados activistas de oposición, entre ellos un antiguo empleado del consulado británico, bajo sospecha de violar la nueva ley de seguridad nacional, según fuentes del 'South China Morning Post' próximas a la investigación.

Se trata del activista Nathan Law y del exdiplomático Simon Cheng, quienes residen en Reino Unido; Wayne Chan, residente en Ámsterdam; el integrante de la organización Consejo para la Democracia de Hong Kong, Samuel Chu, residente en Estados Unidos; y de los también activistas Ray Wong y Lau Hong.

Al parecer, se les podría acusar a todos de "incitar a la secesión y la colusión con fuerzas extranjeras y externas para poner en peligro la seguridad nacional", de acuerdo con la ley, recientemente promulgada por orden del Gobierno chino.

De confirmarse la operación, sería la primera vez que la Policía de Hong Kong invoca la disposición extraterritorial esta ley.

Law ha sido uno de los primeros en defenderse con un comunicado en el que pide a las autoridades que no emprendan represalias contra su familia. "Insisto en que todo el trabajo de defensa en el extranjero se ha realizado a título personal, sin ninguna conexión política con otras personas", ha hecho saber.

"Desde que salí de Hong Kong, no he estado en contacto con los miembros de mi familia y tengo la intención de cortar futuros contactos con ellos. No tengo ni idea de qué delitos podría haber cometido. Al final del día, tal vez la respuesta sea que amo demasiado a Hong Kong", ha declarado.

Desde que se instituyó la nueva ley, varios países occidentales han cortado los tratados de extradición con Hong Kong. Aun así, las fuentes del 'Post' apuntan que "la medida puede enviar un mensaje a estos países sobre los límites que la ley marca como delictivos".

Así, en las próximas horas, añaden, "los seis serán puestos en la lista de personas buscadas por la Policía y serán interceptados una vez que regresen a la ciudad".