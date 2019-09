China.- La jefa de Gobierno advierte de que el "autogobierno de Hong Kong no es factible"

Publicado 26/09/2019 16:07:07 CET

China.- La jefa de Gobierno advierte de que el "autogobierno de Hong Kong no es Aidan Marzo/SOPA Images via ZUMA / DPA

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La jefa de Gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, ha tratado este jueves de calmar los ánimos tras semanas de protestas en la antigua colonia británica en un encuentro con ciudadanos en el que ha advertido de que algunas de las demandas de los manifestantes, como el autogobierno, no son "factibles".

Lam ha reconocido que la responsabilidad de resolver la crisis desatada por un proyecto de ley de extradición a la China continental ya abandonado es de su Gobierno. "No hemos escuchado lo suficiente", ha admitido, comprometiéndose con atender algunas de las quejas y demandas formuladas por los presentes en el acto, que ha estado rodeado de fuertes medidas de seguridad.

"Sé bien que los ciudadanos no confían mucho en el Gobierno y esperamos reforzar esa confianza", ha asegurado Lam, insistiendo en que debe actuar conforme al "Estado de Derecho". Respecto a las quejas sobre la actuación policial durante las protestas, algunas de las cuales degeneraron en disturbios, la jefa de Gobierno ha remitido al Consejo Independiente de Quejas de la Policía.

"Una comisión de investigación es una de las formas de encontrar la verdad", ha afirmado, defendiendo que primero se debería dar al consejo policial "la oportunidad de hacer su trabajo".

Lam ha subrayado que "el futuro de Hong Kong está en manos de los jóvenes pero hay un tope". "El autogobierno y la autonomía para Hong Kong no son factibles", ha recalcado, según informa el diario 'South China Morning Post'.

"Algunas de las demandas planteadas por los manifestantes, como la liberación de los arrestados durante las protestas, no pueden tener cabida ya que no están en línea con el Estado de Derecho", ha prevenido, insistiendo en que algunas de estas demandas "no pueden aceptarse por completo".

Por otra parte, ha confiado en que "nuestros jóvenes puedan calmarse, porque escalar la violencia solo perjudica a ambas partes". Lam ha expresado su deseo de que este debate abierto con los ciudadanos pueda repetirse próximamente en otros puntos de la ciudad. "No importa lo difícil que sea, mis colegas y yo sentimos que el diálogo tiene que empezar", ha aseverado.

"Espero que el caos y la violencia puedan acabar con rapidez", ha confiado Lam, que ha defendido la actuación de la Policía en estas semanas de protestas. "Es un pilar importante en el mantenimiento de la seguridad de Hong Kong y su duro trabajo ha hecho que sea una de las ciudades más seguras del mundo", ha resaltado.

Hong Kong es escenario desde hace ya 16 semanas de protestas a favor de la democracia que comenzaron como rechazo a un proyecto de ley de extradición que contemplaba el envío a la China continental, el cual ya ha sido completamente abandonado por Lam. Sin embargo, ha seguido habiendo manifestaciones, aunque menos multitudinarias.

El territorio volvió bajo soberanía china en 1997 gracias a un acuerdo con Reino Unido por el cual China se comprometía a mantener el régimen de derechos y libertades del que había disfrutado la península durante el dominio colonial, lo que dio lugar al principio de "un país, dos sistemas".