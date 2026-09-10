JINAN, Aug. 26, 2026 -- A drone photo taken on Aug. 25, 2026 shows container ships berthed at the Qianwan Container Terminal of Qingdao Port in Qingdao, east China's Shandong Province. Cargo throughput of Qingdao Port reached 0.448 billion tonnes in the - Zhang Jingang / Xinhua News / Europa Press

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos 20 personas han muerto este jueves a causa de un incendio en un buque en un astillero en la ciudad china de Qingdao, situada en la provincia de Shandong (este), según han confirmado las autoridades, que han afirmado que otras cinco personas han sido dadas por desaparecidas.

El incendio se habría desatado en un buque de bandera extranjera durante un proceso de reparaciones en el citado astillero, tal y como ha recogido la agencia china de noticias Xinhua, sin que por ahora haya más detalles sobre las causas o las nacionalidades de las víctimas.

El presidente de China, Xi Jinping, ha dado orden a las autoridades para que aceleren las labores de búsqueda y rescate en el astillero de Beihai y abran inmediatamente una investigación para esclarecer el incidente y hacer que los responsables rindan cuentas, en línea con la legislación del gigante asiático.