China.- La oposición de Hong Kong celebra sus primarias en plena crisis abierta por la Ley de Seguridad china

China.- La oposición de Hong Kong celebra sus primarias en plena crisis abierta - May James/ZUMA Wire/dpa

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La oposición de Hong Kong celebra este sábado sus elecciones primarias para seleccionar a los candidatos más potentes de cara a los comicios legislativos que tendrán lugar en septiembre en el territorio, condicionados por la imposición de la nueva Ley de Seguridad china que supone, según sus críticos, un ataque frontal a la independencia parcial de Hong Kong, y contra la disidencia.

La sombra de la Ley de Seguridad amenaza estos comicios. El pasado jueves, el Secretario de Asuntos Constitucionales del Continente, Erick Tsang, avisó que los organizadores y participantes de las elecciones primarias podrían violar la nueva ley, al esgrimir que las encuestas podrían ser manipuladas.

De hecho, este pasado viernes ha tenido lugar una redada policial contra una de las organizaciones encargadas de los sondeos, el Instituto para la Investigación de la Opinión Pública (PORI, por sus siglas en inglés).

El subdirector del PORI, Chung Kim Wah, ha explicado que la Policía les ha dicho que la inspección obedece a una supuesta filtración de los datos recogidos en un estudio de opinión realizado en 2013, en declaraciones al 'South China Morning Post'.

"Qué coincidencia que la Policía haya actuado esta noche", ha dicho Chung, resaltando que el registro policial tiene lugar en vísperas de las primarias opositoras cuando el estudio en cuestión es de hace siete años.

Au Nok Hin, coorganizador de estas elecciones primarias, ha denunciado directamente la supuesta intención de las autoridades hongkonesas de "suprimir" la votación o provocar al menos un "efecto disuasorio" entre organizadores y votantes.

No obstante, Chung ha aclarado que, de ser así, no lograrían su objetivo ya que los ordenadores relacionados con las primarias opositoras no están en esas oficinas.

El objetivo de estos comicios es el de elegir a candidatos capacitados para obtener la mayoría de escaños (35 o más) en las elecciones del Consejo Legislativo de septiembre, lo que les concedería un extraordinario mecanismo de defensa para protegerse de las imposiciones de Pekín.

Tres millones de personas acudieron a los colegios electorales el 24 de noviembre para las elecciones de 2019 del Consejo de Distrito de Hong Kong, lo que resultó en una victoria aplastante para la oposición, que obtuvo el control de 17 de los 18 Consejos de Distrito.