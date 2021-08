China pide reforzar la respuesta a la COVID-19 tras imponer restricciones de desplazamiento a causa de la variante delta

Un grupo de personas en un tranvía en la capital de China, Pekín, durante la pandemia de coronavirus - Sheldon Cooper/SOPA Images via Z / DPA

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

China ha pedido una movilización de todos los departamentos gubernamentales para hacer frente a la propagación de la variante delta del coronavirus en el país, que ha llevado a la reimposición de restricciones de desplazamiento, tras el repunte de los casos registrado durante las últimas semanas.

La vice primera ministra de China, Sun Chunlan, ha subrayado que el control y prevención de la COVID-19 debe ser "la principal prioridad" de los gobiernos locales y ha hecho hincapié en la importancia de vigilar de cerca aeropuertos, puertos y fronteras terrestres.

Así, ha argüido que las autoridades deben ser especialmente cuidadosas en los casos de personas que trabajan en puestos de alto riesgo, que deberían evitar contactar con familiares y miembros de la comunidad local mientras están en su puesto de trabajo para evitar contagios.

Sun, quien es también miembro de la Oficina Política del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), ha resaltado que las personas que puedan haberse contagiado tienen que entrar inmediatamente en cuarentena, mientras que las pruebas a los contactos cercanos deben realizarse en un plazo máximo de 24 horas.

Las palabras de Sun han llegado un día después de que China impusiera importantes restricciones de viaje, incluido el cierre temporal de aeropuertos y alertas de viaje a la población sobre desplazamientos internos, a causa de la variante delta, según ha recogido la agencia china de noticias Xinhua.

En este sentido, los gobiernos regionales han pedido a sus ciudadanos que no vayan a zonas de medio o alto riesgo y que no salgan de la provincia en la que viven si no es necesario, mientras que 33 estaciones de tren han dejado de vender billetes a la capital, Pekín.

El brote se inició en la ciudad de Nankín, en la provincia de Jiangsu (este), donde nueve trabajadores de limpieza del aeropuerto dieron positivo el 20 de julio, brote aparentemente relacionado con un vuelo desde Rusia, tras lo que los contagios se han extendido a varias ciudades, entre ellas Pekín y Zhangjiajie.