China.- La Politécnica de Hong Kong intenta convencer a los últimos manifestantes para que salgan del recinto

Publicado 26/11/2019 13:29:26 CET

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de personas seleccionadas por la Universidad Politécnica de Hong Kong ha entrado en el campus universitario para convencer a los últimos manifestantes que permanecen allí desde hace días para que abandonen el recinto, ha informado el diario local 'South China Morning Post'.

La jefa del Gobierno regional de Hong Kong, Carrie Lam, ha asegurado este martes que la Policía no accederá al campus universitario hasta que no se haya constatado que no quedan en su interior manifestantes atrincherados.

El mensaje de Carrie Lam llega después de que la Universidad Politécnica publicara cinco comunicados en las últimas 24 horas emplazando a las autoridades a poner fin al asedio en el campus y a no realizar detenciones.

El grupo que ha sido enviado al campus está formado por unas 50 personas, entre directivos de la universidad, guardias de seguridad, consejeros y médicos de Cruz Roja, y se ha organizado en seis equipos que han entrado en la Politécnica a las 9.30 horas de este martes para comprobar si quedan manifestantes dentro del centro.

Lam ha explicado que se ha creado un grupo de seguridad policial, integrado por directores de escuelas secundarias, psicólogos, trabajadores sociales, personal médico y negociadores para abordar la situación en la Politécnica, pero ha señalado que el grupo solo se activará si el centro universitario no consigue la evacuación de todos los estudiantes.

"Solo entraremos en el campus en el momento adecuado, confiando en no provocar a las personas que hay dentro", ha asegurado Carrie Lam. "Confío en que el grupo no tenga que ser desplegado, si el grupo de trabajo de la Universidad Politécnica consigue persuadir a las personas para que salgan con seguridad del campus. La misión todavía se basa en convencerles para que salgan", ha indicado.

La líder del Gobierno de Hong Kong ha dicho que es consciente de las tensas relaciones entre la Policía y los manifestantes y que, por ese motivo, ha querido adoptar medidas de "enfriamiento".

En un intento por poner fin al encierro en el campus de la Universidad Politécnica, la Policía anunció que no arrestará a los manifestantes que estén dispuestos a abandonar el centro universitario aunque no descarta que los pueda arrestar posteriormente.