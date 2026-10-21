China rechaza la orden de arresto en EEUU contra Castro y critica "el abuso de medios judiciales para presionar a Cuba"

Archivo - La portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning (archivo) - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de China ha criticado este miércoles la orden de arresto emitida por una jueza de Estados Unidos contra el expresidente cubano Raúl Castro y ha reiterado su rechazo "al abuso de los medios judiciales para presionar a Cuba".

"Raúl Castro es un líder muy respetado de la Revolución Cubana", ha dicho la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, quien ha agregado que el dirigente "cuenta con un gran prestigio internacional", según ha recogido la agencia china de noticias Xinhua.

"China se ha opuesto de forma consistente al abuso de los medios judiciales para presionar a Cuba", ha señalado, antes de recalcar que Pekín "apoya firmemente" a la isla en "la protección de su soberanía nacional y el rechazo de la interferencia extranjera".

En este sentido, Mao ha reclamado a Estados Unidos que "ponga fin a su bloqueo a Cuba y a cualquier otra forma de coacción o presión", así como que "deje de violar los derechos del pueblo cubano a la superviviencia y el desarrollo".

La orden de arresto fue emitida el lunes por su presunta responsabilidad en el derribo en 1996 en aguas internacionales de dos avionetas pertenecientes a la organización de exiliados cubanos Hermanos al Rescate, un incidente que se saldó con la muerte de tres estadounidenses y un residente en el país norteamericano.

Hermanos al Rescate era una organización con sede en Miami que realizaba vuelos humanitarios a través del estrecho de Florida para buscar a migrantes cubanos en peligro. Fue fundada en mayo de 1991 por José Basulto, cubano exiliado y opositor que se encontraba en un avión que escapó al incidente, reconocido por Fidel Castro, que alegó que las aeronaves violaron el espacio aéreo cubano.