China.- Reino Unido "escrutará" la nueva ley de Hong Kong para ver si se ajusta al acuerdo con China antes de actuar

LONDRES, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha indicado este martes que su Gobierno "escrutará" la ley de seguridad nacional para Hong Kong que han aprobado este martes las autoridades chinas para determinar si cumple el acuerdo bilateral sobre el territorio, tras lo cual decidirá qué acciones emprender.

"Obviamente, estamos profundamente preocupados por la decisión de aprobar la ley de seguridad nacional", ha dicho Johnson en declaraciones a la prensa, según recogen los medios británicos.

"La revisaremos cuidadosamente, queremos escrutarla debidamente para determinar su entra en conflicto con la Declaración Conjunta entre Reino Unido y China", ha explicado, indicando que, una vez concluido este análisis, el Gobierno británico "responderá en su debido momento".

El ministro de Exteriores, Dominic Raab, ha sido más contundente al acusar directamente a China de "ignorar sus obligaciones internacionales sobre Hong Kong". "Es un paso grave que es profundamente preocupante", ha sostenido en un comunicado.

Raab ha reiterado, no obstante, que el Gobierno británico esperará a conocer el texto de la ley para "determinar si ha habido una violación de la Declaración Conjunta y qué acciones emprenderá Reino Unido".

Horas antes, durante una intervención en la Cámara de los Comunes, Raab ha considerado que la nueva norma es una "amenaza" al principio de 'un país, dos sistemas' que resume el encaje de Hong Kong en China.

Este principio se acuñó con la devolución de Hong Kong a China por parte de Reino Unido en 1997 e implica la garantía de que las autoridades de Pekín respetarán el régimen de derechos y libertades del que gozaron los hongkoneses durante el dominio británico.

"Urgimos a China a retroceder desde este abismo, respetar los derechos del pueblo de Hong Kong y cumplir francamente sus obligaciones internacionales bajo la Declaración Conjunta y con la comunidad internacional" en general, ha reclamado Raab en sede parlamentaria.

La ley, que ha sido aprobada y promulgada este martes y entrará en vigor el miércoles, coincidiendo con el 23º aniversario de la vuelta de Hong Kong a soberanía china, perseguirá todas las actividades consideradas como "secesión", "subversión", "terrorismo" o "colusión con poderes extranjeros".

EL G5 Y HUAWEI

En otro orden de cosas, Johnson se ha referido a la participación de la tecnológica china Huawei en el desarrollo de la red 5G de Reino Unido, una decisión que Downing Street aún no ha tomado.

Interrogado sobre si podría haber un veto a Huawei por los acontecimientos en Hong Kong, el 'premier' ha sido claro: "No me voy a dejar arrastrar por la chinofobia porque no soy un chinófobo".

"Pero, por otro lado, quiero ver nuestra infraestructura nacional crítica debidamente protegida de vendedores estatales hostiles, así que necesitamos calibrar este balance y eso es lo que haremos", ha añadido.