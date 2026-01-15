Chinchilla avisa de que se puede perder la "oportunidad" de una transición en Venezuela si no se cuenta con la oposición

La expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla (c) durante un desayuno informativo, en la sede de Club de Madrid, a 14 de enero de 2026, en Madrid (España). El encuentro, organizado por Club de Madrid, tiene lugar con motivo de la primera visita de Chinch - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS)

La expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla ha avisado de que la "oportunidad" para una transición democrática en Venezuela se puede cerrar si no se busca "acomodo" a las fuerzas opositoras y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solo prioriza las inversiones económicas en el país.

En una entrevista a Europa Press tras asumir el cargo como presidenta del Club de Madrid, la exmandataria costarricense ha advertido de que mientras se "arrastre" un escenario "intermedio" en el que no haya una apuesta clara por la democratización de Venezuela que cuente con las fuerzas opositoras se puede perder la ventana abierta para una transición.

"La oportunidad que existe para una transición ordenada puede empezarse a cerrar. Confiamos en que se pueda avanzar, pero uno no puede dejar de expresar la preocupación de que todavía el mensaje no es claro, especialmente sobre cuál va a ser el papel de las fuerzas de oposición en este proceso", ha señalado, en referencia a los primeros pasos de Washington en Venezuela tras la captura del presidente, Nicolás Maduro, en la operación militar de Estados Unidos en Caracas el pasado 3 de enero.

Según la exlíder de Costa Rica, las propias corporaciones petrolíferas han reclamado claridad a Washington, por lo que mientras se mantenga un escenario en el que "no se sabe exactamente quién gobierna, para quién gobierna y qué intereses representa", sin encontrar "acomodo" a las fuerzas de opositoras que lideran Edmundo González y María Corina Machado.

Tras la operación que sacó del poder a Maduro, Chinchilla considera que existen unas "expectativas". "Aun cuando el elemento de democracia no necesariamente ha sido privilegiado en el discurso de Trump. Creo que Estados Unidos de alguna manera va a empezar a enfrentar una presión frente a esas expectativas", ha afirmado.

A su juicio, la intervención estadounidense en Venezuela deja la lección de que la democracia es el "mejor sistema" para evitar que conflictos internos "escalen al plano internacional", mientras que igualmente toca apostar por reforzar el sistema multilateral para evitar "acciones unilaterales". Por ello, ha defendido afrontar las reformas necesarias para que el sistema "responda oportunamente ante los conflictos que se presentan".

En este sentido, ha rechazado que los conflictos que se produzcan en la región de Centroamérica o el Caribe vayan a "desembocar en el mismo patrón", con una intervención militar, pero sí reconoce que ahora mismo la "incertidumbre" marca las relaciones de los países de la zona con Washington.

INFLUENCIA DE EEUU EN CENTROAMÉRICA

La nueva presidenta del Club de Madrid, principal foro mundial de expresidentes y primeros ministros de países democráticos, se ha pronunciado sobre la creciente influencia de Estados Unidos en la región de Centroamérica también en procesos electorales como Honduras o El Salvador.

"Más que acciones oficiales entre gobiernos, se están dando a nivel de personas que ocupan posiciones y que se identifican ideológicamente", ha indicado. "Esos vasos comunicantes están operando, el encuentro de estos personajes frente a temas de la agenda global, y eso creo que va a seguir pasando", ha explicado.

De este modo, apunta a que el ciclo electoral en América Latina apunta a un viraje hacia la derecha. "Vemos además casi que naturalmente Washington tiende a tener muchísima influencia en la política latinoamericana", ha sostenido, apuntando a la identificación de dirigentes en la región con los valores del Partido Republicano de Trump.

ELECCIONES EN COSTA RICA

A este respecto, preguntada por las elecciones presidenciales en Costa Rica del próximo 1 de febrero, Chinchilla ha apuntado que el país va en la dirección de consolidar las fuerzas de derechas siguiendo la estela del actual presidente, Rodrigo Chaves.

"Diría que en el caso de Costa Rica es más un tema de autoritarismo, lo que estamos viviendo es que a día de hoy es la opción preferida en este momento del votante costarricense", ha indicado, reconociendo que los temas que más preocupan a la población son la migración y la seguridad, asuntos que benefician a ciertas posiciones de mano dura de partidos derechistas.

De todos modos, Chinchilla ha evitado proclamar un giro conservador ya que "a veces no es más que la reacción de castigo frente a los que están gobernando" "Es lógico que a la hora de castigar a los que están en el poder, se tiendan a orientar por alternativas ideológicas que confrontan a esos gobiernos", ha explicado.

Según ha pronosticado, la derecha está bien situada para revalidar el poder, toda vez la candidata oficialista, Laura Fernández, parte con gran ventaja en las encuestas sobre el resto de rivales, pero "no se descarta tampoco una segunda vuelta" siguiendo la tónica de los últimos comicios en Costa Rica.