Chipre.-AMP.- Guterres logra consenso para impulsar una nueva ronda de conversaciones sobre la cuestión de Chipre

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y el presidente de Chipre, Níkos Christodoulídis - PRESIDENCIA DE CHIPRE

No detalla el cronograma concreto, si bien espera que ambas partes trabajen "con la mayor rapidez y eficacia posible"

Ankara insiste en que esto solo podrá ser posible si los grecochipriotas "cambian su actitud intransigente"

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha afirmado este miércoles que tiene el apoyo de las partes grecochipriota y turcochipriota, así como de los garantes de paz, para impulsar una nueva ronda de negociaciones que permita alcanzar una solución al conflicto en la isla de Chipre, dividida desde 1974.

"Cuento con el consenso de ambas partes y de los garantes para celebrar una reunión de 5+1", ha detallado en declaraciones a la prensa desde la sede de la Fuerza de Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz (UNFICYP, por sus siglas en inglés).

El secretario general ha instado a trabajar en el fomento de la confianza entre las partes durante los preparativos del encuentro para evitar que esta nueva ronda de conversaciones sea improductiva tras las diversas rondas de negociaciones que se llevan dando en torno a la crisis chipriota desde 2017.

"No quiero más reuniones del grupo 5+1 sin resultados. Quiero una reunión del 5+1 exitosa que allane el camino para alcanzar una solución", ha dicho Guterres, quien no ha detallado por el momento el cronograma concreto, si bien espera que ambas partes trabajen "con la mayor rapidez y eficacia posible".

Guterres ha afirmado además que trabajarán "en consulta" con las partes y los garantes de cara a esta nueva ronda. "La comunidad internacional también tiene un papel importante que desempeñar en la cuestión de Chipre. En particular, cuento con el apoyo continuo de los tres garantes: Grecia, Turquía y Reino Unido", ha dicho, en alusión a los países designados oficialmente para proteger la independencia y el orden constitucional de la isla.

Sus palabras se producen después de que se reuniera en la víspera con el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, y el presidente de la República Turca del Norte de Chipre, Tufan Erhurman, así como con otras figuras de la sociedad civil.

"He tenido la oportunidad de escuchar a muchos chipriotas. Su mensaje ha sido claro: quieren avances. Quieren que sus líderes lleguen a acuerdos y den el último paso hacia una solución al problema de Chipre. Quieren un futuro en el que esta isla se defina no por la división, sino por la cooperación, la oportunidad y la paz", ha expresado ante la prensa tras su viaje por la isla.

Asimismo, ha pedido "respetar la autoridad" de la UNFICYP, tanto en la zona de amortiguación como en las líneas de alto el fuego delimitadas por la ONU. "Durante más de seis décadas, la UNFICYP ha contribuido a mantener la calma y la estabilidad en un entorno delicado. Su eficacia continua depende de la cooperación de todas las partes", ha insistido.

ANKARA PIDE UN CAMBIO DE ACTITUD

El portavoz del Ministerio de Exteriores turco, Oncu Keçeli, ha afirmado que Ankara "aprecia" los esfuerzos impulsados por Guterres, si bien ha insistido en que esto solo podrá ser posible si los grecochipriotas "cambian su actitud intransigente".

"Reiteramos una vez más que la perspectiva de solución no se concretará a menos que cambie la actitud intransigente del lado chipriota griego y cesen sus acciones, que también afectan negativamente la seguridad regional", ha criticado.

Keçeli ha indicado que, en un momento en el que "no existe terreno común" entre las partes para avanzar hacia una solución, es importante "centrarse en lograr progresos en áreas clave de cooperación importantes en el marco del proceso" iniciado por Guterres, lo que "servirá para construir confianza".

"Llamamos la atención una vez más sobre el hecho de que los modelos de solución probados y agotados durante décadas han quedado atrás (...) Reiteramos que es posible llegar a una solución justa, integral y sostenible para el asunto de Chipre, basándose en las realidades de la isla sobre la base de la igualdad soberana y el estatus internacional igual de la población turca chipriota", ha apuntado.

GRECIA SE MUESTRA DISPUESTA A CONTRIBUIR

Por su parte, el Ministerio de Exteriores griego ha "acogido con satisfacción" el anuncio de la reunión ampliada "con el objetivo de reanudar las conversaciones, sobre la base del marco acordado bajo los auspicios de Naciones Unidas".

"Grecia, en solidaridad con la República de Chipre y reconociendo la importancia de mantener el impulso generado en torno a la cuestión chipriota durante los últimos dos años y medio, sigue dispuesta a contribuir de forma constructiva a una reunión informal exitosa, alentando a todos los esfuerzos e iniciativas para generar confianza, como condición necesaria para la reanudación de las conversaciones", ha indicado en un comunicado.

Asimismo, ha indicado que la "resolución" del conflicto en Chipre "dentro de los parámetros establecidos por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la reunificación de la isla siguen siendo un objetivo firme" para Atenas.

Guterres ha viajado por primera vez a la isla esta semana acompañado del secretario adjunto para Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Jean-Pierre Lacroix, y la secretaria adjunta para Asuntos Políticos y Construcción de la Paz, Rosemary DiCarlo.

La enviada personal del secretario general de Naciones Unidas, María Ángela Holguín, ha estado trabajando con las partes en una eventual fórmula para desencallar el conflicto. Una nueva propuesta sobre la mesa plantea un modelo con dos entidades en pie de igualdad con unas pocas competencias compartidas, planteamiento que difiere de la solución federal hasta ahora impulsada por la ONU.

Esta fórmula también incluiría, según ha informado el diario británico 'The Independent', la cesión de territorios por parte de la República Turca del Norte de Chipre y la presencia de un pequeño contingente de la OTAN que sirva de garante del acuerdo, papel que ahora ejerce la ONU, que está presente en la zona que separa los dos territorios.

Chipre está dividido en dos desde que en 1974 el Ejército turco ocupara la parte norte --el 36,2 por ciento de su territorio-- tras un golpe de Estado instigado por la junta militar en el poder en Grecia y ante el temor de que la isla se uniera a este último país. En 1983, los turcochipriotas proclamaron la República Turca del Norte de Chipre, reconocida únicamente por Ankara, que mantiene ahí a unos 35.000 militares.

Numerosos esfuerzos dirigidos por la ONU a lo largo de las décadas para reunificar la nación del Mediterráneo oriental sobre la base de una federación bizonal han fracasado. El esfuerzo más destacado se produjo en 2021, cuando representantes de Turquía, Grecia y Reino Unido se unieron a los principales políticos grecochipriotas y turcochipriotas en Ginebra durante tres días de conversaciones.