Al menos ocho muertos tras hundirse un ferry con 267 personas a bordo en la costa del norte de Chipre

Archivo - June 7, 2022, Famagusta, Cyprus: Turkish flags fly over the ancient citadel. Famagusta is a city on the east coast of Cyprus founded around 274 BC famous for its citadel fort built by the Venetians. It has the deepest harbour of the island and d - Europa Press/Contacto/Ruaridh Stewart - Archivo

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos ocho personas han muerto y tras hundirse un ferry catamarán con 267 personas a bordo este domingo en las costas del norte de la isla de Chipre, concretamente cerca de la localidad de Kirenia, en la parte controlada por la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre.

El ministro de Obras Públicas y Transporte turcochipriota, Erhan Arikli, ha informado del último balance de fallecidos tras el naufragio del 'Filo Jet' mientras continúan las laobres "intensivas" de búsqueda. El buque yace ya en el fondo del mar a una profundidad de 514 metros, ha explicado.

Arikli, ha explicado que el ferry comenzó a hacer agua por motivos que por el momento se desconocen y finalmente volcó cerca de Kirenia, Girne para los turcochipriotas. El capitán del ferry lanzó una llamada de auxilio de inmediato.

Los rescatados que han necesitado de atención médica han sido trasladados al Hospital Estatal Dr. Burhan Nalbantoglu de Lefkosa, institución que ha confirmado que no hay ningún paciente en estado crítico y que algunos de los lesionados han recibido ya el alta.

El primer ministro turcochipriota, Ünal Üstel, ha destacado por su parte que se han movilizado "todos los medios disponibles" para el rescate. Además se ha organizado un Equipo de Gestión de Crisis presidido por el propio Üstel que ha ordenado que las labores de búsqueda y rescate continúen de manera ininterrumpida, según recogen medios turcochipriotas.

"Nuestra única prioridad ahora mismo son las vidas humanas. Todas las instituciones del Estado, nuestras fuerzas de seguridad, nuestro personal sanitario y nuestros equipos de búsqueda y rescate están desplegados en total coordinación. Todos los recursos necesarios han sido movilizados", ha destacado el primer ministro.

Üstel ha apuntado más tarde en declaraciones a la televisión turca TRT que creen que algunas de las víctimas podrían estar todavía dentro del barco. "No podemos dar nada por sentado ahora mismo, (pero) se cree que hay gente dentro del barco aún", ha explicado.

En el Equipo de Gestión de Crisis participan junto a Üstel los ministros de Transportes, Sanidad, Interior, Finanzas y Agricultura y el comandante de las Fuerzas de Paz Turco-Chipriotas, el comandante de las Fuerzas de Seguridad, el director general de la Policía y el director de la Organización de la Defensa Civil.

Mientras, el alcalde de Kirenia, Murat Senkul, ha alertado de que "la situación es muy grave" y ha pedido discreción en la difusión de informaciones. "Estamos teniendo un día difícil. Por favor, no confíen ni compartan ninguna información que no sea oficial", ha apuntado en rees sociales.

El Ministerio del Interior de Turquía ha informado del envío de cinco embarcaciones y dos helicópteros de la Guardia Costera turca y de seis embarcaciones militares turcas que se suman a los cuatro embarcaciones turcochipriotas y a un buque de pasajeros, el 'Akgünler 3', asimismo enviado al lugar. También hay en camino equipos de buzos turcos.

Embarcaciones civiles, principalmente de pesca, se han trasladado ya hasta el lugar del siniestro del buque, perteneciente a la empresa privada Filo Denizcilik y se ha movilizado también a policía y ambulancias, han informado las autoridades turcochipriotas.

El buque transportaba a 259 pasajeros y ocho miembros de la tripulación y volcó poco después de partir desde el puerto de Kirenia, a unos dos kilómetros de la costa. El ferry cubría un trayecto entre Kirenia, de donde partió a las 12.30 horas del domingo --11.30 horas en la España peninsular-- con destino al puerto de Tasucu, en Mersin, en la costa sur de Turquía.

Chipre está dividido en dos desde que en 1974 el Ejército turco ocupara la parte norte --el 36,2 por ciento de su territorio-- tras un golpe de Estado instigado por la junta militar en el poder en Grecia y ante el temor a que la isla se uniera a este último país.

En 1983, los turcochipriotas proclamaron la República Turca del Norte de Chipre, reconocida únicamente por Ankara, que mantiene ahí a unos 35.000 militares. Los numerosos esfuerzos dirigidos por la ONU a lo largo de las décadas para reunificar la isla del Mediterráneo oriental sobre la base de una federación bizonal han fracasado hasta ahora.