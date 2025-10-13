CIS.- AMP.- El barómetro de octubre coloca al PSOE quince puntos por encima del PP, con Vox pisando los talones a Feijóo

Sánchez repite como líder mejor valorado y Abascal adelanta a Feijóo como político preferido para presidir el Gobierno

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de octubre coloca al PSOE quince puntos por encima del PP, con una estimación de voto del 34,8% por el 19,8% de los 'populares', y pone a Vox a sólo dos puntos de los de Alberto Núñez Feijóo.

Según esta encuesta, hecha cuando se daba a conocer el informe de la UCO sobre pagos en metálico al exministro socialista José Luis Ábalos, el PSOE ha subido dos puntos en el último mes, mientras que el PP se ha desplomado dejándose seis puntos entre septiembre y octubre, con lo que la ventaja de los de Pedro Sánchez ha pasado de 9 a 15 puntos.

El sondeo del CIS se basa en 4.029 entrevistas telefónicas realizadas a españoles de 1.180 municipios y 50 provincias en los siete primeros días de octubre, cuando se publicaban las noticias sobre el informe de la UCO de los protagonistas del llamado 'caso Koldo'. El margen de error es de más/menos un 1,6%.

PP Y VOX, A LA PAR EN VOTO YA DECIDIDO

En ese contexto, uno de cada cuatro encuestados por el CIS (25,9%) ya tiene decidido votar al PSOE si se convocaran las próximas elecciones generales, según la tabla de voto directo, mientras que los simpatizantes del PP y de Vox van casi a la par: un 13,1% anuncia que apoyará a Feijóo y un 12,6% a Santiago Abascal. Ante esta pregunta hay un 6% que se decanta por la abstención, un 15,1% que no sabe a quién votaría y un 3,4% que declina contestar.

La conclusión del CIS, siguiendo la fórmula de cálculo de José Félix Tezanos y su socio Antonio Alaminos, es que el PSOE cuenta con una estimación de voto del 34,8%, una de sus cifras más altas de la legislatura, dos puntos más que en septiembre y tres puntos por encima del resultado que obtuvo en las últimas generales.

El PSOE eleva a 15 puntos su ventaja beneficiándose de la caída del PP, que pasa del 23,7% de septiembre a sólo un 19,8% en octubre, su cota más baja de la legislatura y muy lejos del 33% con el que ganó las elecciones de 2023.

Y Vox, sin llegar a marcar su récord en el CIS y subiendo apenas cuatro décimas en el último mes, se coloca ya a sólo dos puntos del PP, con una estimación de voto del 17,7%.

SUMAR SIGUE EN TORNO AL 7,7%

Sumar sigue muy lejos, con una estimación de voto del 7,7%, en línea con los dos últimos meses, pero permite que la unión de los dos partidos del Gobierno de coalición supere a las dos principales fuerzas de la oposición: 42,5% frente al 37,5% de 'populares' y Vox.

Por su parte, Podemos crece algo más de medio punto en el último mes para llegar al 4,9%, mientras que el nuevo partido Se Acabó la Fiesta del eurodiputado Luis 'Alvise' Fernández se queda en un 1,3%, por debajo de ERC (2%) y un poco por encima de Junts (1%), Bildu (1%) y PNV (0,9%).

La valoración de líderes vuelve a estar encabezada por el socialista Pedro Sánchez, con una nota media de 4,44 puntos seguido de su vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz, con 4,24 puntos. Ya detrás aparecen el 'popular' Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, con 3,46 y 2,89 puntos, respectivamente.

Sánchez es también el político preferido para presidir el Gobierno, siendo mencionado por el 26,4% de los encuestados, y Abascal adelanta al líder del PP en esta tabla, con un 10% de menciones frente al 8,4% de Feijóo.

MÁS VOTANTES SOCIALISTAS ENTREVISTADOS QUE DEL PP

El presidente del Gobierno cuenta con la confianza del 31,7% de los encuestados, frente a un 67,1% que dice tener poca o ninguna confianza en él. Pero peores registros ofrece Feijóo, de quien recela un 83,7% frente a sólo un 15,1% que confía mucho o bastante en él.

Eso sí, la muestra de la encuesta vuelve a tener una mayoría de votantes del PSOE, pues un 38,6% asegura haber votado a Pedro Sánchez en 2023, cuando el PSOE obtuvo un 31,7% de los votos, y en cambio sólo un 18,9% de los entrevistados se reconoce votante de Feijóo, pese a que ganó los comicios con un 33%.