El CIS mantiene al PSOE en cabeza en enero con un 31,8%, pero el PP recorta distancia y se queda a 2,1 puntos

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Barómetro de enero del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) vuelve a situar al PSOE en cabeza por octavo mes consecutivo, con una estimación de voto del 31,8%, cuatro décimas menos que en diciembre, y una ventaja de 2,1 puntos sobre el PP, que obtiene un respaldo del 29,7%.

Vox repite como tercera fuerza política creciendo hasta el 12,4%, mientras que Sumar no remonta y se queda en el 6,5%, con Podemos en el 3,9%

La encuesta, basada en 4.024 entrevistas telefónicas, se realizó entre el 2 y el 9 de enero, cuando la actualidad estaba marcada por los casos de corrupción que salpican a miembros del PSOE, la inauguración del programa de actos por el aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco y los preparativos para la toma de posesión de Nicolás Maduro en Venezuela.

Si mañana mismo hubiera elecciones, el 21,5% de los encuestados ya adelanta su respaldo al PSOE, frente a un 19,8% que tiene decidido votar al PP. Eso sí, ante esta pregunta directa no todos se pronuncian, pues hay un 16,3% que no sabe a quién votaría, un 4,2% que prefiere no contestar, y un 8,3% que se abstendría.

SÁNCHEZ, EL MISMO VOTO CON EL QUE QUEDÓ SEGUNDO

La conclusión del CIS, analizadas las respuestas a todo el cuestionario y aplicando la fórmula de estimación de voto que codiseñó el presidente del instituto, José Félix Tezanos, es que el PSOE cuenta con un apoyo del 31,8%, cuatro décimas menos que en diciembre y un porcentaje similar al que le dejó segundo en las generales de 2023.

Enfrente, el PP sube 1,3 puntos en un mes y, tras marcar su cota más baja en diciembre, se anota ahora una estimación de voto del 29,7%, aún por debajo del 33% con el que ganó las últimas elecciones. Eso sí, la distancia entre los dos grandes partidos se reduce hasta los 2,1 puntos, la más estrecha desde junio de 2024.

La tercera plaza vuelve a ser para Vox, ahora con una estimación e voto del 12,4%, dos décimas más que el mes anterior y el mismo porcentaje que en julio de 2023. Los de Santiago Abascal abren aún más brecha con Sumar, que baja medio punto en un mes y marca un 6,5%, la mitad de lo que logró en las últimas generales.

PP Y VOX AMPLÍAN SU VENTAJA SOBRE PSOE Y SUMAR

Eso hace que la suma de PP y Vox amplíe también la distancia con los dos partidos del Gobierno, con un 42,1% frente al 38,3% de PSOE y Sumar.

Por su parte, Podemos se consolida en torno al 4% (3,9% en enero y 4,1% en diciembre), y la plataforma Se Acabó la Fiesta (SALF) del eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez aparece con un respaldo del 2,4%.

En cuanto a los partidos de ámbito territorial, Esquerra Republicana sube hasta el 1,9% y se distancia medio punto de Junts, que marca un 1,4%, mientras que Bildu aparece ahora por delante del PNV (1,2% por un 1%). La sorpresa la da el BNG que emerge en este grupo con un 1,4%.

NINGÚN LÍDER LLEGA AL 4%

En cuanto a la valoración de líderes, el presidente Pedro Sánchez vuelve a encabezar la tabla con una nota media de 3,93 puntos, superando tanto a la vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz, como a Alberto Núñez Feijóo (PP), que obtienen 3,89 y 3,52 puntos, respectivamente. Más lejos se queda Abascal con 2,79.

Sánchez vuelve a ser también el político preferido para presidir el Gobierno, citado por el 23,7% de los entrevistados, a mucha distancia de Feijóo (9,9%), Abascal (6,7%) y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (5,2%), todos ellos por delante de la líder de Sumar, a la que sólo menciona un 3,9%.

En el recuerdo de voto se ve también que, aunque cuando las elecciones generales de 2013 las ganó el PP con más de un punto de ventaja sobre los socialistas, entre los entrevistados por el CIS hay muchos más votantes del PSOE que de Feijóo (31,2% por un 24,2%).