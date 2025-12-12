El PSOE cae un punto hasta el 31,4% y ve recortada a nueve puntos su ventaja sobre el PP, que no crece

Gráfico con estimación de voto según el barómetro del CIS de diciembre de 2025. - EUROPA PRESS / Alberto Paredes. POOL - Europa Pres

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de diciembre, el primero tras la entrada en prisión del exministro José Luis Ábalos y de las primeras denuncias de acoso sexual en el partido, refleja una caída de 1,2 puntos en la estimación de voto del PSOE, que baja hasta el 31,4% y ve recortada a nueve puntos su ventaja sobre el PP, que no crece, mientras que desciende Vox.

Según esta encuesta, basada en 4.017 entrevistas telefónicas realizadas antes del Día de la Constitución y dada a conocer este viernes, el PSOE cuenta con un respaldo del 31,4%, lo que supone 1,2 puntos menos que en noviembre y tres puntos por debajo de su dato del mes anterior (octubre), que fue uno de los más altos de la legislatura.

Pero su ventaja sobre el PP sigue siendo amplia, ahora fijada en nueve puntos, y es que el PP no crece y repite la misma estimación de voto que en noviembre, un 22,4%, de los más bajos de la legislatura y muy lejos del porcentaje con el que Alberto Núñez Feijóo ganó las elecciones generales de 2023.

El estancamiento del PP se produce pese a que, según el CIS, Vox pierde fuelle por primera vez en los últimos meses. Los de Santiago Abascal se anotan un 17,6%, un punto menos que el mes anterior y por debajo de su récord del 18,9% del mes de julio. En cambio, quien sube es el partido Se Acabó la Fiesta (SALF) del eurodiputado Luis 'Alvise' Fernández', que marca un 2,4%, su mejor registro de los últimos meses.

La cuarta plaza es para Sumar, con un respaldo del 7,8%, que se recupera siete décimas respecto al mes de noviembre. Más lejos aparece Podemos, con una estimación de voto del 4,1%, porcentaje similar al del mes anterior.

Así las cosas, la suma de PP y Vox sigue estando por encima de la unión de los dos partidos del Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, con un 40% y un 39,2% respectivamente.

En cuanto a los partidos de ámbito territorial, Esquerra sigue por delante en Cataluña con un 2,1%, por delante de Junts y de Aliança Catalana, con un 0,8 y un 0,5% respectivamente, mientras que Bildu supera al PNV con un 1,5 y un 0,9% cada uno.

En cuanto a la valoración de líderes, de nuevo aparece en cabeza el socialista Pedro Sánchez, con una nota de 4,08 puntos y superando a la vicepresidenta Yolanda Díaz, de Sumar, con 4,01. La medalla de bronce es para Núñez Feijóo, con 3,39, mientras que el líder de Vox, Santiago Abascal, sigue por debajo del tres (2,9 puntos).

RUFIÁN, MEJOR QUE DÍAZ

Sánchez repite también como el político preferido para presidir el Gobierno, al ser mencionado por un 23,4% de los encuestados, por delante de Núñez Feijóo y Abascal, citados por un 10,6 y un 9,6% respectivamente.

Y en la lista se cuela en cuarto lugar el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, preferido por un 5,2%, por delante incluso de la líder de Sumar, Yolanda Díaz (4,2%).