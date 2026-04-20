CIS.- El PSOE se dispara en abril y llega al 36,4% y una ventaja de casi 13 puntos sobre el PP

Infografía con barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado en abril de 2026. - Europa Press

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de abril sitúa al PSOE con una estimación de voto del 36,4%, cinco puntos más que el mes anterior y registrando su mejor dato de los últimos seis meses.

Y mientras que el PSOE se dispara, el PP se mantiene prácticamente donde estaba el mes anterior, con un respaldo del 23,6%, y retroceden tanto Vox, que se deja dos puntos en un mes y se anota un 14,7%, como Sumar, que marca su peor dato: un 5,8%.

La encuesta se ha realizado en los 10 primeros días de abril, con la guerra en Oriente Medio abierta y con los juicios del 'caso mascarillas', que afecta al exministro socialista José Luis Ábalos, y de la 'Operación Kitchen', que tiene sentado en el banquillo al exministro del PP Jorge Fernández Díaz.

EL PSOE TIENE MÁS VOTO DECIDIDO QUE PP Y VOX JUNTOS

Si mañana mismo hubiera elecciones, el 27,4% de los encuestados por el CIS ya adelantan su apoyo al PSOE de Pedro Sánchez, superando a la suma de quienes tienen decidido votar al PP (15,7%) y a Vox (10,1%). Eso sí, hay un 14,8% que no sabe a quién votaría y un 3,4% que prefiere no contestar.

El CIS calcula que el PSOE tiene actualmente un respaldo del 36,4%, casi cinco puntos más que el mes anterior (31,8%) y que su resultado electoral de julio de 2023 (31,7%). Ese aumento eleva a 12,8 puntos su ventaja sobre el PP, que se sitúa en el 23,6%, apenas tres décimas más que en marzo y diez puntos por debajo del 33% con el que ganó las elecciones de 2023.

La subida del PSOE contrasta con la caída de su socio de Gobierno, Sumar, cuya estimación de voto de abril, apenas un 5,8%, es su peor dato de la legislatura, 1,3 puntos menos que en marzo y siete puntos por debajo del resultado electoral de 2023.

También retrocede Vox, que se anota un 14,7%, dos puntos menos que en marzo, su peor dato desde junio del pasado año. Se Acabó la Fiesta (SALF), el partido del eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, cae igualmente en la encuesta de abril y se queda en un 1,7%, cuatro décimas menos que en marzo.

Por bloques, los partidos del Gobierno de coalición logran superar a la suma de PP y Vox, lo que no sucedía desde el pasado octubre: 42,2% para la PSOE y Sumar frente al 38,3% de la oposición.

En cuanto a los partidos de ámbito territorial, Esquerra lidera el mapa catalán con un 2,9% frente al 0,8% de Junts, mientras que Bildu aventaja al PNV con un 1,3% por un 0,8% de los nacionalistas.

SÁNCHEZ ROZA EL APROBADO EN PLENA CRISIS CON TRUMP

En ese contexto de crisis en Oriente Medio por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el presidente Pedro Sánchez se mantiene como el líder mejor valorado, rozando el aprobado con una nota media de 4,81 puntos, por delante de Yolanda Díaz (Sumar) y de Alberto Núñez Feijóo (PP), con 4,25 y 3,68 puntos, respectivamente. La lista la cierra Santiago Abascal, con 2,75 puntos, su peor dato desde junio de 2025.

Además, Sánchez es el político preferido para presidir el Gobierno, mencionado por el 31,3% de los encuestados, con mucha diferencia sobre Feijóo (9,9%) y Abascal (7,4%). El líder del PSOE cuenta con mucha o bastante confianza del 36,8% de los encuestados, frente a un 61,9% que dice tener poca o ninguna confianza en él. Peores datos muestra el líder del PP, que tiene un nivel de desconfianza del 81,6% y en el que sólo un 17,2% muestra mucha o bastante confianza.