El PSOE sube tres puntos tras el desahucio de Maricarmen y duplica su ventaja sobre el PP, que marca mínimos

Estimación de voto según el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado en octubre de 2026 - Europa Press

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de octubre, el primero tras el desahucio de Maricarmen, la acampada por la vivienda y la derogación de los decretos del Gobierno de coalición, vuelve a colocar al PSOE en cabeza con una estimación de voto del 34%, subiendo tres puntos respecto al mes anterior y duplicando su ventaja sobre el PP, que marca su peor dato del último año.

La encuesta se basa en 5.025 entrevistas realizadas en los seis primeros días de octubre, tras la derogación de los decretos de vivienda y mientras el presidente Pedro Sánchez reflexionaba sobre la continuidad de la legislatura, hasta que finalmente adelantó las elecciones al 29 de noviembre. El margen de error es de más/menos 1,4%.

En concreto, la encuesta otorga al PSOE un respaldo estimado del 34%, tres puntos más que en septiembre y por encima del 31,7% de las elecciones de 2023. Por el contrario, el PP se sitúa en el 22,2%, tres puntos menos que el mes anterior y muy debajo del 33% con el que Alberto Núñez Feijóo ganó los anteriores comicios. Eso hace que la ventaja del PSOE se duplique y que ahora esté 11,8 puntos por delante del PP, la más amplia desde el mes de abril.

UNO DE CADA CUATRO YA TIENE DECIDIDO VOTAR AL PSOE

Además, uno de cada cuatro encuestados (25,3%) ya tiene decidido votar al PSOE si las elecciones fueran mañana mismo, frente al 14,7% del PP y el 11,6% de Vox. Eso sí, un 17,3% aún no sabe a quién votará, un 2,6% prefiere no contestar y un 5,1% se abstendría.

La tercera plaza sigue siendo para Vox, que sigue su carrera ascendente y en octubre sube medio punto más hasta marcar un 17,1%, cinco puntos por encima de su resultado de las últimas generales.

También sube ligeramente Sumar, tras meses de caídas, y en octubre se anota un 6,1% de estimación de voto, cuatro décimas más que en septiembre pero todavía por debajo del 12,31% de Yolanda Díaz en 2023.

Eso sí, abre brecha con Podemos, que marca un 3,1% en octubre, seis décimas menos que el mes anterior. Por su parte, el partido Se Acabó la Fiesta del eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez repite en el 1,8%.

Por bloques, los partidos del Gobierno de coalición dan la vuelta a los resultados de los tres últimos meses y en octubre se ponen por delante de la suma de PP y Vox, con un 40,1% de PSOE y Sumar frente al 39,3% de la oposición.

En cuanto a los partidos de ámbito territorial, Esquerra marca récord con un 3% de estimación de voto frente al 1,1% de Junts, mientras que Bildu sigue por delante del PNV, con un 1,6% por el 0,6% de los nacionalistas.

SÁNCHEZ REPITE COMO EL MEJOR VALORADO

La valoración de líderes vuelve a estar encabezada por Pedro Sánchez, con una nota media de 4,42 puntos, superando a su vicepresidenta Yolanda Díaz (4,22) y al 'popular' Alberto Núñez Feijóo (3,43). Cierra la lista Santiago Abascal, de Vox, con 2,89 puntos.

Además, el socialista Pedro Sánchez sigue siendo el político preferido para presidir el Gobierno con un respaldo del 25,8%, muy por delante de Núñez Feijóo (9,6%), Santiago Abascal (9,1%) y Gabriel Rufián (8,1%). Eso sí, hay un 23,6% que no quiere a ninguno de los líderes actuales.

El presidente del Gobierno cuenta con la confianza del 32,9% de los encuestados, frente a un 66% que se fía poco o nada de Sánchez. Pero peores cifras arrastra el líder de la oposición, de quien desconfía el 82% de los entrevistados frente al 16,8% que dice tener bastante o mucha confianza en Núñez Feijóo.