CIS University y la Fundación RFK Human Rights Spain lanzan un taller sobre arte, tecnología y derechos humanos

CIS UNIVERSITY Y LA FUNDACIÓN ROBERT F. KENNEDY HUMAN RIGHTS SPAIN LANZAN TALLER DISRUPTOR EN EL MUNDO DE LA EDUCACIÓN: ARTE, TECNOLOGÍA Y DERECHOS HUMANOS CON KARLOS GIL - Cedida

MADRID, 27 Nov (EUROPA PRESS)

CIS University y la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights Spain han presentado un taller disruptor en el mundo de la educación que combina arte, tecnología y derechos humanos, bajo la dirección de la Dra. Laura López y con la participación del destacado artista Karlos Gil.

Esta innovadora iniciativa educativa nace de la visión de la Dra. María Díaz de la Cebosa y ofrece a los estudiantes universitarios una experiencia educativa práctica, en la que la creación artística se convierte en un medio para reflexionar sobre los valores de los derechos humanos y su impacto en la sociedad contemporánea.

UN TALLER DENTRO DEL MARCO EDUCATIVO DE LA FUNDACIÓN RFK

El taller se enmarca en la misión de la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights Spain de fomentar la empatía, la conciencia cívica y la responsabilidad social a través del aprendizaje creativo. La propuesta permite a los estudiantes experimentar de manera directa cómo el arte puede ser un puente entre la reflexión ética y la acción colectiva, abordando desafíos actuales como el cambio tecnológico, la degradación ambiental y la dignidad humana. Este taller piloto es la primera fase de un programa educativo más amplio que busca conectar la creatividad con la educación en derechos humanos.

ARTE Y DERECHOS HUMANOS

La obra de Gil conecta directamente con principios clave de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En palabras de la Presidenta de CIS University, la Dra. María Díaz de la Cebosa “sus instalaciones y filmes reflejan un mundo influido por la aceleración tecnológica y la fragilidad ecológica, invitando a reflexionar a los estudiantes sobre cómo el progreso, la automatización y la degradación ambiental afectan la vida y la dignidad humanas”.

OBJETIVOS DEL TALLER

Los estudiantes explorarán junto con Karlos Gil la intersección entre tecnología, trabajo, memoria y medio ambiente. Podrán participar en procesos prácticos, utilizando materiales reciclados o encontrados, para transformar estas ideas en obras visuales.