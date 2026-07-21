CIS University refuerza su modelo educativo humanista para formar líderes con ética

La presidenta de CIS University, la Dra. María Díaz de la Cebosa - CEDIDA

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

En una época marcada por la irrupción de la inteligencia artificial, la digitalización acelerada y profundos cambios sociales, CIS University da un paso más en la evolución de su modelo educativo humanista e integral, concebido para situar a la persona en el centro del conocimiento y preparar a las nuevas generaciones para afrontar los desafíos éticos, culturales y sociales del futuro.

Esta apuesta se basa en una convicción que ha guiado la trayectoria de la universidad desde su fundación: el progreso tecnológico solo tiene sentido cuando está verdaderamente al servicio del ser humano. En un contexto donde la innovación avanza a un ritmo sin precedentes, el modelo educativo de CIS University ofrece un marco donde detenerse a reflexionar, cultivar el pensamiento crítico y comprender con mayor profundidad la complejidad del mundo contemporáneo.

Fundada en Madrid en 1981, CIS University se ha consolidado como una de las instituciones universitarias internacionales de referencia en España gracias a un modelo educativo que combina excelencia académica, internacionalización y una firme vocación humanista. Durante más de cuatro décadas, la universidad ha apostado por una formación personalizada, impartida íntegramente en inglés, que integra el desarrollo profesional con la educación en valores, los derechos humanos y la responsabilidad social.

A lo largo de estos años, la institución ha promovido numerosos proyectos educativos y sociales junto a International Studies Foundation, la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights España y la ONG Cruzada por los Niños, convirtiendo el aprendizaje en una herramienta de transformación personal y de compromiso con la sociedad. Programas internacionales como el Camino de Santiago o la implantación en España del programa educativo Speak Truth to Power reflejan esa visión de una universidad abierta al mundo y comprometida con la formación de ciudadanos responsables.

Sobre esta base, CIS University impulsa hoy un modelo educativo interdisciplinar donde confluyen las humanidades, las ciencias sociales, la tecnología, la investigación aplicada y el liderazgo. Su propósito es articular programas académicos, proyectos de investigación, experiencias internacionales, actividades culturales y de servicio a la comunidad que permitan a los estudiantes comprender mejor los retos del siglo XXI desde una perspectiva ética y global.

Más que limitarse a transmitir conocimientos técnicos, este modelo aspira a convertirse en un auténtico laboratorio de ideas donde profesores, investigadores, estudiantes y profesionales dialoguen sobre cuestiones tan relevantes como la inteligencia artificial, la democracia, los derechos humanos, la sostenibilidad, la comunicación, la diversidad cultural o el liderazgo responsable.

La presidenta de CIS University, la Dra. María Díaz de la Cebosa, impulsora de este modelo, considera que las universidades tienen hoy una responsabilidad que va mucho más allá de la formación académica.

“Vivimos en un mundo cada vez más tecnológico, acelerado y fragmentado. Precisamente por eso necesitamos espacios que nos recuerden lo esencial: la persona, la dignidad, la cultura, la libertad, la responsabilidad y la convivencia. Nuestro objetivo es ofrecer un lugar para pensar mejor, comprender más profundamente y actuar con mayor sentido”, afirma.

Con una amplia trayectoria en el ámbito educativo tanto en España como en Estados Unidos, la Dra. Díaz de la Cebosa ha dedicado buena parte de su carrera a impulsar proyectos que combinan excelencia académica con compromiso social. Como presidenta de CIS University desde 1998 y de la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights España, ha promovido iniciativas internacionales orientadas a fomentar el liderazgo ético, la educación en derechos humanos y el entendimiento intercultural. Su trabajo ha sido reconocido en numerosas ocasiones por instituciones españolas y estadounidenses por su contribución a la educación y al diálogo entre culturas.

La evolución del modelo educativo de CIS University responde también a una realidad cada vez más evidente: las competencias técnicas ya no son suficientes para desenvolverse en un entorno profundamente cambiante. La capacidad de analizar, dialogar, comprender otras culturas, tomar decisiones éticas y liderar con empatía se ha convertido en uno de los principales factores de éxito profesional y personal.

Con este reto, la universidad reafirma una filosofía educativa que ha permanecido inalterable durante más de cuarenta años: la convicción de que el conocimiento alcanza su verdadero valor cuando se pone al servicio del bien común y del desarrollo integral de la persona.