Ciudadanos afirma que el Congreso no está para investigar al Rey emérito y pide respetar el criterio de los letrados

Ciudadanos afirma que el Congreso no está para investigar al Rey emérito y pide - EUROPA PRESS REPORTAJES - Archivo

El dirigente de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha afirmado este martes que entre las funciones de la Cámara Baja no está la de investigar al Rey emérito y por ello ha abogado por respetar el criterio de los letrados del Congreso, contrarios a una comisión de investigación sobre Juan Carlos I.

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Bal ha dicho que no le sorprende la postura de los servicios jurídicos de la Cámara, que han reiterado su criterio contrario a tramitar iniciativas que supongan que el Parlamento investigue a la Familia Real. "Lo que parece una evidencia es que el poder legislativo no está para controlar a la Jefatura del Estado, está para controlar al Gobierno", ha indicado.

Aunque los letrados se hayan mostrado en contra de que la Mesa del Congreso admita a trámite las solicitudes de comisiones de investigación sobre el Rey emérito registradas la semana pasada tanto por Unidas Podemos como por los independentistas, nacionalistas y Más País, la decisión está en manos de la Mesa, que se reúne este martes.

Las peticiones se volvieron a registrar tras conocerse que la Fiscalía del Tribunal Supremo había asumido una investigación sobre las denuncias acerca de supuestas comisiones abonadas por Arabia Saudí por el contrato del AVE a La Meca y y su ingreso en cuentas bancarias atribuidas a Juan Carlos I.

La Fiscalía precisa que su investigación se circunscribe al periodo posterior a la abdicación de Juan Carlos I en favor de Felipe VI, ya que hasta 2014 su figura goza de inviolabilidad, pero los letrados del Congreso han señalado que esos hechos se refieren a cuestiones derivadas de su etapa como jefe de Estado y que "las prerrogativas de inviolabilidad y no sujeción a responsabilidad (...) son absolutas, abarcan la totalidad del periodo en que se ejerce" el cargo.

DEJAR TRABAJAR A LA JUSTICIA

Por consiguiente, el portavoz parlamentario de la formación naranja considera que "la discusión está agotada". "Ciudadanos siempre vota a favor de todas las comisiones de investigación porque somos un partido que se fundamenta en la lucha contra la corrupción y la opacidad y en favor de la transparencia", pero ese criterio jurídico, que "parece razonable según la estructura constitucional del Estado, tenemos que respetarlo", ha manifestado.

En cuanto a la investigación que llevará a cabo el Tribunal Supremo, ha defendido que lo que deben hacer los políticos es callarse y "dejar que la Justicia funcione con sosiego, calma y buen criterio".

RETIRADA DE UN CUADRO DEL REY EMÉRITO EN EL PARLAMENTO NAVARRO

Respecto a la decisión del Parlamento de Navarra de retirar el retrato del Rey emérito de su Sala de Gobierno --tras la propuesta presentada por Izquierda-Ezkerra y apoyada por todos los grupos salvo Navarra Suma (donde se incluye Cs)--, Bal ha expresado su desacuerdo.

"Esta política de gestos me parece más típica de la 'performance' y del teatro que de lo que es una política útil que pretende encontrar soluciones para los problemas reales de los españoles", ha declarado.

Como consecuencia de la crisis del coronavirus, "mucha gente tiene miedo de no poder volver al trabajo o de no poder abrir sus negocios", y "resulta que el problema de los españoles consiste en retirar un cuadro de una sala", ha criticado, añadiendo que "no es el momento" de plantear estas actuaciones.

PETICIÓN DE COMPARECENCIA DE FELIPE GONZÁLEZ EN EL CONGRESO

Asimismo, el dirigente de Ciudadanos ha criticado que EH Bildu haya solicitado la comparecencia de Felipe González en la Comisión de Interior del Congreso en relación con unos documentos desclasificados por la CIA estadounidense. "Estamos de nuevo con esas cosas que preocupan poco o nada a los españoles en la situación en que nos encontramos", ha afirmado.

Supuestamente, estos documentos implican al expresidente del Gobierno en la creación de los GAL, agrupaciones parapoliciales financiadas por altos cargos del Ministerio del Interior que, en los años 80, durante los gobiernos de González, hicieron la guerra sucia contra la banda terrorista ETA y su entorno.

Bal ha recordado que, tras el juicio en el Tribunal Supremo, "hace muchísimos años", fueron condenados varios altos cargos del Ejecutivo de Felipe González. Pero hacer ahora una petición "basada en unos papeles que no sabemos ni siquiera de dónde vienen o cuál es su autenticidad me parece que no responde a lo que entendemos como política útil", ha comentado.