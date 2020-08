Ciudadanos exige a Sánchez que recuerde sus deberes a Iglesias: como vicepresidente no puede "atacar" a la Monarquía

Cs exige a Sánchez que recuerde a Iglesias que como vicepresidente no puede "ata

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, ha recriminado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que no aprovechase su comparecencia en el Palacio de la Moncloa para "recordar" públicamente a Pablo Iglesias que, como vicepresidente del Gobierno de España, no puede "atacar" a la Monarquía ni "poner en riesgo" las instituciones del país con manifestaciones sobre Juan Carlos I y la Corona que, a su juicio, están "totalmente fuera de lugar".

"Le decimos a Pedro Sánchez que igual le tiene que recordar a Pablo Iglesias que es vicepresidente del Gobierno de España y que desde el Estado, atacar al Estado, quizá no es lo más adecuado", ha afirmado Cuadrado en una entrevista concedida a Europa Press, al ser preguntado si echó en falta en esa rueda de prensa de Pedro Sánchez una desautorización de Pablo Iglesias y una defensa más contundente de la monarquía parlamentaria.

Tras expresar el "máximo respeto" de Cs por la decisión del Rey emérito de trasladar su residencia fuera de España, ha manifestado también el respeto de su formación a la investigación abierta por la Fiscalía a Juan Carlos I sobre el presunto cobro de comisiones por interceder en el contrato del AVE a la Meca.

A FAVOR DE INVESTIGAR "LO QUE SE TENGA QUE INVESTIGAR"

Cuadrado ha señalado que si los fiscales consideran que hay que "investigar, por supuesto que se investigue lo que se tenga que investigar". Eso sí, ha indicado que "también hay que ver lo que ha pasado", dado que en este momento "nadie sabe si ha pasado algo o si no hay nada". "Entonces, vamos a esperar", ha defendido, para expresar después el respeto de su partido a cualquier decisión que tome la Justicia "como siempre", tanto si le gusta como si no.

En cualquier caso, el vicesecretario primero de Cs ha dejado claro que esa posible investigación no tiene que ver con la monarquía parlamentaria, "la institución más importante de este país". "Y ahí sí que creemos que parte del Gobierno en este caso no está a la altura", ha manifestado, en alusión a Iglesias y los ministros de Podemos.

En este punto, ha admitido que a su partido le "preocupa" el debate y las críticas a la Corona que se están vertiendo desde sectores de izquierda, después de que Iglesias calificara de "indigna" la "huida" de Juan Carlos I y que organizaciones como Òmnium Cultural pidan retirar el pasaporte al Rey emérito y activar una búsqueda internacional.

"Claro que nos preocupa. Estos partidos o estas organizaciones, ya antes de cualquier cosa, siempre han intentado desestabilizar este país y están intentando desestabilizar el país por todos los medios", ha advertido, para mostrar el apoyo de Cs a la monarquía parlamentaria y poner en valor el papel de Felipe VI, con cuya actuación está "satisfecho" su partido.

En cuanto a si cree que la decisión del Rey emérito de abandonar España incrementa el desgaste de la institución o puede cerrar el debate sobre la monarquía, el dirigente de Cs ha recriminado a Iglesias que desde el Ejecutivo de España esté "poniendo en duda" la monarquía parlamentaria. "Al final lo que no se puede hacer es el poner en riesgo las instituciones y la institución de la monarquía", ha enfatizado.

Así, ha dicho que su partido ya ha pedido al jefe del Ejecutivo que "recuerde" a Iglesias que es vicepresidente del Gobierno de España y ha señalado que sus recientes manifestaciones están "totalmente fuera de lugar".

Cuadrado ha subrayado que una persona puede ser republicana o monárquica, algo que es "libre", pero ha resaltado que cuando se forma parte del Ejecutivo "no es justo" que se "ponga en duda o en riesgo la estabilidad del régimen monárquico", que ha sido "ejemplo para muchas democracias del mundo" tras la Transición.

ECHÓ EN FALTA UN MENSAJE DE SÁNCHEZ A IGLESIAS DESDE MONCLOA

Preguntado entonces si echó en falta que Sánchez desautorizara a Iglesias desde el Palacio de la Moncloa, Cuadrado ha reconocido que le hubiese gustado que "apoyara más" a la monarquía y que le dijera a Iglesias que "es vicepresidente del Gobierno de España, que se debe a eso, y que hay que respetar" las instituciones. "Me hubiese gustado sí", ha abundado.

Después de que Sánchez apuntase recientemente a una posible reforma de la Constitución que limite la inviolabilidad del Rey y si Cs podría apoyar esa reforma, el también responsable de finanzas de Ciudadanos ha asegurado que su formación está "satisfecha" con la legalidad vigente y ha agregado que no van "a entrar en ese asunto".

A renglón seguido, ha puesto el acento en la actuación "ejemplar" que ha tenido Felipe VI, quién, en su opinión, "ha hecho todo lo necesario para dejar claro que una cosa es la monarquía parlamentaria y otra cosa lo que puede haber pasado" ante las informaciones que se están publicando sobre su padre Juan Carlos I, del que "todo el mundo" reconoce su "servicio" a favor de la democracia en España.

INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

Al ser preguntado si es necesaria más información pública sobre el país en que residirá el Rey emérito y sobre quién va a mantener su estancia o pagar su seguridad, Cuadrado ha asegurado que su partido solicita información y transparencia, si bien se ha mostrado seguro de que la Casa Real "informará de todo esto".

"No me entra en la cabeza que no haya esa transparencia. Creo que eso es lógico y además por el bien de la monarquía parlamentaria y el sistema que tenemos. La transparencia es una cosa muy importante, pero estoy seguro de que esa transparencia va a llegar", ha manifestado a Europa Press el dirigente de la formación naranja.