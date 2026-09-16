Las claves para sobrevivir a la revolución de la IA en el mercado laboral

Archivo - La presidenta de CIS University, la Dra. María Díaz de la Cebosa - CEDIDA - Archivo

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS)

La Dra. María Díaz de la Cebosa, presidenta de CIS University, alerta de que las profesiones del futuro no serán las más técnicas, sino las que combinen criterio humano, ética y capacidad de adaptación frente a la automatización.

La inteligencia artificial ya no es una previsión de futuro: es la variable que está redefiniendo, en tiempo real, qué perfiles profesionales sobrevivirán a la próxima década. Según el informe "Future of Jobs"; del Foro Económico Mundial, se estima que la IA transformará más del 40% de las tareas laborales actuales antes de 2030, obligando a millones de trabajadores a reconvertirse o adquirir nuevas competencias. En este escenario, una voz insiste en que la respuesta no está solo en la tecnología, sino en recuperar algo mucho más antiguo: el pensamiento crítico.

"La IA puede procesar datos a una velocidad que ningún humano igualará jamás, pero no puede sustituir el juicio ético, la contextualización cultural ni la capacidad de hacer la pregunta correcta. Esas son, precisamente, las competencias que la educación humanista lleva siglos entrenando";, explica la Dra. María Díaz de la Cebosa, presidenta de CIS University, institución que impulsa programas centrados en el pensamiento crítico y las humanidades como respuesta a la disrupción tecnológica.

El perfil de la Dra. María Díaz de la Cebosa refuerza este mensaje: además de su labor al frente de CIS University, mantiene una reconocida trayectoria filantrópica, con un sólido compromiso con programas educativos y sociales que sitúan a la persona en el centro de la transformación tecnológica.

El pensamiento crítico, la competencia que ninguna máquina puede automatizar

Para la Dra. María Díaz de la Cebosa, el error de muchos sistemas educativos y empresariales es seguir formando para tareas repetitivas, exactamente el tipo de trabajo que la IA ya ejecuta mejor y más barato. "Formar exclusivamente en competencias técnicas, sin desarrollar el criterio para cuestionarlas, es preparar a alguien para ser sustituido. El pensamiento crítico no es una asignatura optativa: es la infraestructura mental que permite usar la IA como herramienta y no como sustituto del propio juicio";, subraya.

CIS University defiende que la educación humanista —filosofía, historia, ética, literatura, análisis del lenguaje— deja de ser un lujo cultural para convertirse en una ventaja competitiva directa. Son disciplinas que entrenan justo lo que la IA no puede replicar: la capacidad de interpretar ambigüedad, sostener un argumento moral y detectar sesgos en la propia tecnología que se utiliza a diario. Carreras como Filosofía, Historia, Filología o Ciencias Políticas, relegadas durante años frente a las ingenierías, recuperan así su vocación original: formar personas capaces de pensar por sí mismas antes que de ejecutar instrucciones.

Las profesiones del futuro: menos código, más criterio

Entre los perfiles que ganarán peso en los próximos años, y que ya empiezan a demandar empresas tecnológicas, consultoras y administraciones públicas, destacan:

? Auditor/a ético de algoritmos: profesional encargado de evaluar los sesgos, la transparencia y el impacto social de los sistemas de IA antes de su despliegue.

? Diseñador/a de prompts y arquitecto/a de conversación con IA: combina lenguaje, psicología y lógica para dirigir sistemas de IA hacia resultados útiles y seguros.

? Especialista en reconversión laboral ("reskilling"): acompaña a plantillas enteras en la transición hacia funciones que la automatización no cubre.

? Curador/a de contenido y verificador/a de información: filtra y valida la avalancha de contenido generado por IA en un ecosistema saturado de desinformación.

? Mediador/a en conflictos: figura emergente en entornos donde la IA participa en decisiones (sanidad, justicia, recursos humanos) y es necesario un criterio humano de última instancia.

? Estratega de marca y reputación en la era sintética: gestiona la identidad y la confianza de organizaciones en un entorno donde la IA generativa multiplica los contenidos y también los riesgos reputacionales.

Todos estos perfiles comparten un denominador común: no compiten con la IA en velocidad de cálculo, sino que la supervisan, la interpretan y la corrigen. Son, en definitiva, profesiones de criterio.

Un mercado laboral que se reparte entre la automatización y la supervisión humana

El propio Foro Económico Mundial calcula que, si bien la IA eliminará puestos ligados a tareas administrativas y de procesamiento de datos, generará también nuevos empleos vinculados a su supervisión, ética y gobernanza. La diferencia, según la Dra. María Díaz de la Cebosa, marcará la formación: "No se trata de frenar la tecnología; sería absurdo. Se trata de decidir si formamos personas capaces de dirigirla o personas que simplemente la obedecen";.

Desde CIS University insisten en que esta transición debe empezar en las aulas, pero también en la formación continua dentro de las empresas, integrando humanidades y pensamiento crítico en programas que hasta ahora se han centrado casi en exclusiva en competencias digitales.