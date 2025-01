Clavijo recuerda al PP que si quiere gobernar España se va a encontrar con el problema de los menores migrantes

Señala que Junts no cierra la puerta a apoyar el reparto extraordinario

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha recordado al PP que si quiere gobernar España se va a encontrar con el problema del reparto extraordinario de los menores migrantes no acompañados, instando a los populares a que reflexionen y se den cuenta de que este asunto debe tener una solución.

Así lo ha dicho este martes en el transcurso de una rueda de prensa que tuvo lugar tras reunirse con los presidentes de los cabildos, la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y las dos universidades públicas para abordar las políticas en materia migratoria y de vivienda.

De esta manera, esperó que cuando el PP vea el texto definitivo pueda cambiar su postura, ya que "no estamos hablando del cambio de la norma", sino de liberar la tensión en los recursos en Canarias para que estos menores puedan ser atendidos dignamente.

Además, apuntó que si este reparto va acompañado de una financiación y si se hace basándose en criterios sólidos, "es muy difícil decir que no" a un tema puntual. "Nosotros lo vamos a pelear", matizó para incidir en que cuando el texto final esté cerrado se podrá distribuir para que cada grupo político pueda hacer sus aportaciones.

JUNTS NO CIERRA LA PUERTA

En cuanto a Junts, el máximo dirigente canario ha comentado que la formación catalana no ha cerrado la puerta a esta solución puntual para que 4.000 de los 5.800 migrantes menores de 18 años que tutela la CCAA en solitario puedan ser trasladados a otros territorios de España. "No obstante, yo sigo trabajando. Ayer podía hablar con los portavoces de Junts y, en este caso, no cierran la puerta", observó.

"Yo no depositaría todo esto en Junts, el PP tiene que ser consciente también de que si quiere gobernar España, y si gobierna España algún día, esta situación se la va a encontrar qué respuesta va a tener", apuntó.

LA MEJOR VÍA SERÍA EL DECRETO LEY

Por otro lado, Clavijo hizo especial hincapié en que sigue manteniendo que la mejor vía para es un decreto ley aunque indicó que la última palabra en este asunto la tiene el Gobierno de España.

Sobre la financiación que deberá acompañar el reparto de los menores migrantes, el presidente canario incidió en que se trata de una incógnita sobre la que está pendiente, ya que su objetivo es que, una vez aprobado el texto, la misma quede resuelta en dos meses y puedan salir 4.000 menores de Canarias y 400 de Ceuta en un plazo máximo de cinco meses.

"Es una solución puntual --reiteró Clavijo--. No es la solución del problema pero, en vista de que siguen llegando y se siguen acumulando, permitiría a todas las islas y a todos los municipios librar recursos para atender de manera mucho más eficiente a los menores que se van a quedar".