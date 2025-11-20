Aagesen confirma que todos están bien tras incendio en la COP30 que ha desalojado el pabellón

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha confirmado que todos están bien tras el incendio ocasionado en la Cumbre del Clima (COP30) de Belém (Brasil), que ha obligado a desalojar la Zona Azul --el pabellón en el que tienen lugar las negociaciones diplomáticas-- según el medio brasileño O Globo.

"Toda la delegación española, los periodistas que acompañaban, se encuentran bien. Esta es la información que tenemos. De momento no hay más, no hay más información, pero insisto, toda la delegación española y los periodistas se encuentran en perfecto estado", ha expresado Aagesen en un comunicado, en el que ha querido "trasladar un mensaje de tranquilidad".

Así las cosas, la ministra ha explicado que el incendio se ha producido por motivos que, "de momento", se desconocen; y ha precisado que el suceso ha tenido lugar en una zona de tránsito próxima al pabellón de España. De acuerdo con el ministro de Turismo, Celso Sabino, no se han registrado heridos.

Se ha cortado el suministro eléctrico en parte del edificio y, además, el personal de seguridad de la ONU ha formado un cordón para impedir que la gente regresara al interior del pabellón. Según han informado fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), toda la delegación española y los periodistas que les acompañaban en ese momento se encuentran bien.

El incendio se ha producido a las 14:10 y se ha iniciado a pocos metros de las oficinas de las delegaciones de los países, muy cerca de la oficina española.