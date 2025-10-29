El primer ministro de Jamaica declara el país como "zona catastrófica" por el huracán 'Melissa'

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, ha declarado este martes el país insular caribeño como "zona catastrófica" por el paso del huracán 'Melissa', después de que se hayan dado a conocer los primeros daños por el paso del ciclón, que ha afectado a al menos cautro importantes hospitales.

Holness ha explicado que ha tomado esta decisión --que ha entrado en vigor este mismo martes-- tras el consejo de los servicios de emergencia y las autoridades locales y ha agregado que estas medidas son "nuevos pasos legales para proteger vidas", según ha indicado a través de un comunicado publicado en su perfil de la red social X.

"La prioridad principal del Gobierno siempre ha sido la seguridad y el bienestar de todos los jamaicanos. Actuamos preventivamente con la declaración de zona amenazada cuando el sistema se acercaba a Jamaica. El huracán Melissa, un sistema de categoría 5 sin precedentes, ya está aquí, atravesando la isla. Esto justifica una nueva disposición legislativa", ha declarado.

Asimismo, ha remarcado que deben "continuar manteniendo la estabilidad de forma proactiva, protegiendo a los consumidores y previniendo cualquier explotación en un momento en que los ciudadanos están asegurando alimentos, agua y suministros". "Estas órdenes otorgan al Gobierno las herramientas para continuar gestionando nuestra respuesta al huracán 'Melissa'", ha añadido.

Previamente, las autoridades jamaicanas han informado de que alrededor de 6.000 personas se han refugiado mientras el huracán 'Melissa' cruza el país insular caribeño, donde ya han fallecido al menos tres personas por el temporal.

El ministro de Gobierno Desmond McKenzie ha indicado que el número de personas en refugios ha aumentado a casi 6.000, mientras que el Ejecutivo espera que más de 50.000 personas se vean desplazadas por el impacto de la tormenta, según recoge Jamaica Star.

Sus declaraciones han llegado cuando 'Melissa' ha tocado tierra en la costa meridional de la isla, en New Hope (Westmoreland), convirtiéndose en el huracán más intenso registrado en Jamaica, con vientos de más de 295 kilómetros/hora.

Sin embargo, desde que ha llegado a Jamaica el ciclón, que había sido descrito como "extremadamente peligros" por el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos, ha perdido fuerza y ha bajado a categoría cuatro.