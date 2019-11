Clima.- España y el resto de países UE deben aumentar sus compromisos climáticos en energía y clima, según un estudio

Publicado 28/11/2019 18:59:12 CET

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

España y el resto de países de la UE deben aumentar durante el mes de diciembre sus compromisos climáticos en los planes de energía y clima para cumplir los objetivos a 2030, según el informe 'El tiempo corre' publicado por Climate Action Network (CAN).

Este estudio ha sido recogido por SEO/BirdLife y señala que el Parlamento Europeo, el nuevo presidente de la Comisión Europeo y un número creciente de gobiernos ya han pedido que se aumente el objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 40 por ciento al 55 por ciento en comparación con los niveles de 1990.

El informe de CAN, según SEO/BirdLife, no puede valorar el progreso del plan al no contar con una segunda versión que tenga en cuenta las observaciones de la Comisión Europea o las sugerencias durante la consulta pública. En el caso de España, el borrador se envió a la Comisión Europea el pasado febrero antes de la consulta pública y por lo tanto la sociedad no ha podido debatir este documento previo e influir en sus contenidos.

"Mientras las emisiones mundiales siguen creciendo, la ONU ha resaltado esta semana cómo entre los años 2020-2030 deberían disminuir un 7,4% anual para intentar limitar el aumento promedio de la temperatura mundial en un 1,5ºC para finales del siglo. El objetivo propuesto por España de bajar las emisiones de 327 millones de toneladas anuales en 2020 a 227 millones en 2030 equivale a una tasa anual de reducción de 3,6%, menos de la mitad del mínimo propuesto por la ONU a nivel mundial", ha comentado el responsable de Clima y Energía de SEO/BirdLife, David Howell.

Por su parte, CAN Europe destaca algunos progresos respecto a las contribuciones nacionales de energías renovables y eficiencia energética. Sin embargo, el grupo ecologista indica que solo unos pocos Estados miembros han hecho declaraciones específicas sobre el aumento de sus contribuciones hasta ahora, como es el caso de Grecia, que hasta el momento ha anunciado que planea aumentar su contribución a las energías renovables por encima del nivel recomendado.

Con respecto a los combustibles fósiles, tres países más (Grecia, Hungría y Eslovaquia) se han unido a la lista de países de la UE que se comprometen a eliminar el carbón en el sector eléctrico para 2030 desde los primeros borradores.

Asimismo, SEO/BirdLife resalta que la Comisión Europea ha recomendado a los países de la UE que informen mejor sobre sus subsidios a los combustibles fósiles y tomen medidas para eliminarlos gradualmente en sus planes climáticos finales. A pesar de la información más detallada proporcionada sobre los subsidios, los gobiernos aún carecen de planes integrales sobre cómo eliminarlos para 2030.

"Este informe nos recuerda la importancia de actuar con mucho más compromiso y decisión en nuestro país. Sea desde el Gobierno central, las comunidades autonómas o en los municipios,, no nos queda otra: necesitamos planes que nos comprometan a reducir las emisiones de forma mucho más rápida, con medidas y presupuestos a la altura", concluye, la directora ejecutiva del grupo ecologista, Asunción Ruíz.