Miles de manifestantes protestan contra la COP30 en Belém, Brasil

Marcha por el Clima durante la COP30 de Belém, en Brasil - Thorsten Holtz/dpa

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han participado este sábado en la manifestación convocada en Belém contra la 30ª Conferencia de las Partes de Naciones Unidas Contra el Cambio Climático (COP30), convocada por la Cumbre de los Pueblos bajo el lema 'Desde el Amazonas para el mundo: Fin de la desigualdad y del racismo ambiental. Justicia climática ya'.

Este quinto día de la cumbre climática celebrada en Belém ha comenzado fuera del recinto oficial con la marcha de activistas, incluidos pueblos indígenas, informa el diario 'Folha de Sao Paulo'.

Durante la manifestación se ha escenificado un funeral de los combustibles fósiles con féretros gigantes para exigir una nueva era sin dependencia del petróleo, el gas y el carbón mineral a cargo de ONG internacionales y artistas de la Universidad Federal del Pará.

Otro de los montajes artísticos lleva por título 'Plaga naranja' y muestra una escultura del presidente estadounidense, Donald Trump, desnudo y a hombros de un trabajador.

No se ha librado de las críticas el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que aparece bebiendo con pajita de un barril de petróleo para criticar la autorización de nuevas prospecciones petroleras en el Amazonas. Asimismo se ha criticado la privatización de los ríos y la explotación minera y se han podido ver banderas de Palestina.

En la marcha ha habido representación de movimientos sociales de Kenia, Filipinas o Malasia que piden justicia climática y financiación climática directa.

La manifestación de Belém recupera las marchas globales contra la política ambiental y ecológica oficial tras tres años en los que la COP se ha celebrado en países con restricciones a la libertad de expresión, como son Azerbaiyán, Dubái y Egipto.