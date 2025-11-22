La UE apoyará el acuerdo final de la COP30 a pesar de no considerarlo "el mejor posible"

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante a la presentación del nuevo paquete de ayudas a la descarbonización y la competitividad, en la sede del Ministerio, a 13 de octubre de 2025 - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, ha afirmado que la Unión Europea va a apoyar el acuerdo final de la COP30 a pesar de que "no considera que sea el mejor texto posible".

"Entendemos que la acción climática es fundamental, el multilateralismo, la solidaridad, y tenemos que actuar unidos, por lo tanto, vamos a apoyar el texto", ha asegurado Aagesen tras la reunión de coordinación de la UE y antes del inicio del plenario.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha insistido en que "desde el primer momento hemos hablado de la cumbre de la COP, de la verdad, y la verdad para nosotros es que debería ser la cumbre de la ambición".

"Hemos levantado la bandera de la ambición y el resultado es que realmente lo que hemos visto es que no es toda la ambición que nos gustaría ver", ha lamentado.

Aagesen ha explicado que "se ha dado pasos a lo largo de esta noche" aunque ha destacado que "también ha habido muchas partes que han buscado un claro retroceso".

Además ha resaltado que muchos países están "reclamando algo tan importante como el abandono progresivo de los combustibles fósiles". "Avanzamos menos de lo que nos gustaría, pero vamos a seguir adelante y vamos a apoyar un proceso tan importante como es el proceso de las Naciones Unidas", ha concluido.