El CNI no ve evidencias de que la entrada masiva en Ceuta fuera "instigada, planeada o coordinada" por Marruecos

Archivo - Agentes de la Policía Nacional intervienen durante el proceso de desalojo del embolsamiento de migrantes en la playa de El Trampolín, a 4 de octubre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha asegurado que no ha encontrado evidencias de que la entrada masiva de miles de migrantes en Ceuta a finales de julio fuera "instigada, planeada o coordinada" por Marruecos.

A esa conclusión llega en un informe, fechado el 11 de noviembre, remitido a la jueza de la Audiencia Nacional que investiga los hechos y al que ha tenido acceso Europa Press.

"Las investigaciones realizadas por parte del CNI sobre la entrada masiva en Ceuta, no se han obtenido, hasta la fecha, evidencias que permitan afirmar que los sucesos de los días 30 y 31 de julio de 2026 fueran el resultado de una acción instigada, planeada o coordinada por las autoridades marroquíes", sostiene.

Para el servicio secreto español, una cuestión diferente es "el conocimiento que, efectivamente, tenían las autoridades marroquíes de la existencia de convocatorias con un alcance masivo animando a entrar en Ceuta, y las decisiones que tomaron antes y durante el suceso, en las que priorizaron la seguridad de la celebración de la Fiesta del Trono que se celebraba, con asistencia del rey Mohamed VI, en el cercano palacio real de Rincón".

Los agentes indican a la jueza María Tardón que, según la información obtenida, las decisiones adoptadas por Marruecos "tuvieron como consecuencia la entrada de personas de manera incontrolada en la ciudad autónoma sin que encontraran oposición eficaz por parte de las autoridades marroquíes".

DINAMIZADORES EN REDES SOCIALES PERO NO CONTROLADOS

"Conforme a lo expuesto, tras las investigaciones en profundidad realizadas por el CNI, no se han encontrado evidencias que permitan afirmar que organismos estatales marroquíes estén implicados en el diseño, puesta en marcha o coordinación de una acción con intenciones deliberadamente agresivas de este tipo contra España", insiste.

No obstante, el organismo señala que sí que ha detectado, "en cambio", la actividad de una serie de dinamizadores en el ámbito de las redes sociales que "han actuado de forma descentralizada, múltiple, autogestionada y colaborativa en la difusión de la convocatoria de entrada en Ceuta".

"Sin que se haya observado, por el momento, la existencia de una estructura organizativa de dirección o coordinación centralizada que controlara la acción de los dinamizadores que realizaron los primeros llamamientos o de los que luego actuaron como amplificadores de los mismos", agrega.

El CNI expone que no se han determinado vínculos entre los individuos señalados por la Policía Nacional en varios informes como agentes marroquíes y "tampoco se ha identificado una relación de cooperación entre los anteriores individuos y los dinamizadores digitales".

"No se ha establecido que existiera una acción concertada por parte de organismos estatales marroquíes que permita hablar de una integración de los dinamizadores en estructuras superiores para la ejecución de una acción deliberada en perjuicio de los intereses españoles", concluye.

NO SE ANTICIPÓ LA CRISIS

Por otra parte, la Guardia Civil ha indicado en otro informe que la información compartida con el CNI el 29 de julio, un día antes de que comenzara la llegada masiva de migrantes desde Marruecos, "no se puede considerar en modo alguno que constituyera un aviso o alerta temprana que anticipara la naturaleza y dimensión de la entrada".

"Si se hubiera previsto, por parte del CNI, un evento de la entidad en términos de posible amenaza a la seguridad nacional, como el que después se produjo, el nivel de interlocución lógico, nunca debería de haber sido ventilado en el nivel táctico, sino otro, muy superior, incluso del máximo nivel político, porque en dicho nivel se adoptan las medidas necesarias (por ejemplo, en el ámbito diplomático) para su gestión", indica.

La Jefatura de Información asegura que para que la información hubiese adquirido un "verdadero carácter anticipatorio", habría sido necesario que identificase alguno de los indicadores "determinantes" de la posterior crisis".

Al respecto, hace hincapié en la formación de una masa crítica de candidatos capaz de superar las capacidades de actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes; el posible desbordamiento de su dispositivo; una reducción significativa de las medidas de contención, o la existencia de una eventual falta de voluntad para impedir los intentos de entrada.

"Por todo ello, se considera que lo que se recibió fue una información parcial insuficiente para dimensionar la amenaza y que esta información no anticipó, en modo alguno, el salto cualitativo entre una convocatoria ordinaria y la materialización de una crisis de carácter excepcional", apunta en un documento fechado el mismo día que el del CNI.