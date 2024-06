La coalición civil sudanesa Tagadom declara presidente al ex primer ministro Hamdok entre la incertidumbre política

Archivo - (211121) -- KHARTOUM, Nov. 21, 2021 (Xinhua) -- Abdalla Hamdok speaks after signing a political declaration with General Commander of the Sudanese Armed Forces Abdel Fattah Al-Burhan in Khartoum, Sudan, Nov. 21, 2021. General Commander of the Su - Europa Press/Contacto/Mohamed Khidir - Archivo