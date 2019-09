La coalición internacional liderada por Arabia Saudí rechaza el informe de la ONU sobre crímenes de guerra en Yemen

Publicado 05/09/2019 23:12:12 CET

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La coalición internacional que lidera Arabia Saudí ha considerado este jueves que el último informe de Naciones Unidas sobre la posible comisión de crímenes de guerra en Yemen, en el que señala a esta fuerza regional como autora y a Estados Unidos, Reino Unido y Francia como cómplices, es un compendio de "falacias"

"Este informe carece de objetividad e imparcialidad" porque "está basado en una serie de asunciones infundadas y falsas y en acusaciones de violaciones del Derecho Internacional por parte de los países de la coalición", ha dicho el portavoz de la misma, el coronel saudí Turki bin Salé al Malki, en un comunicado publicado por la agencia de noticias SPA.

Al Malki ha reprochado Naciones Unidas que use como fuentes "información engañosa proporcionada por terceras partes no identificadas", así como "informes de algunas ONG que no han sido verificados y publicaciones de los medios de comunicación".

En su opinión, "las falacias y acusaciones de este informe contra la coalición son solo una continuación de las falacias y acusaciones contenidas en el informe previo de 2018".

Al Malki ha asegurado que "las operaciones militares de la Coalición para Restaurar la Legitimidad en Yemen están completamente comprometidas con las reglas del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos". A este respecto, ha añadido que las posibles violaciones de dicha normativa se han investigado y que las víctimas colaterales reciben ayuda.

A pesar de las críticas vertidas, el portavoz ha reiterado la disposición de la coalición a "colaborar con todos los cuerpos y mecanismos de Naciones Unidas en lo tocante al conflicto yemení para alcanzar la paz, la seguridad y la estabilidad en Yemen y en toda la región".

ADVERTENCIA DE LA ONU

El informe, publicado el martes, acusa a la coalición internacional, que apoya al Gobierno de Abdo Rabbu Mansur Hadi en su lucha contra los rebeldes huthis, de matar civiles en sus ataques aéreos, negarles deliberadamente el acceso a la comida en un país amenazado por la hambruna y torturar, violar y matar a supuestos opositores políticos en cárceles secretas.

Además, señala que el Equipo Conjunto para Valorar Incidentes que creó Arabia Saudí para investigar las posibles violaciones del Derecho Internacional en sus ataques aéreos, que han alcanzado en reiteradas ocasiones objetivos civiles como hospitales --algo prohibido--, no han depurado responsabilidades, por lo que cuestiona la "imparcialidad" de estas pesquisas.

Así las cosas, el informe considera que, en el caso de confirmarse la comisión de crímenes de guerra por parte de la coalición internacional, Estados Unidos, Reino Unido y Francia podrían haber participado en los mismos en calidad de cómplices por el apoyo que han dado a la fuerza regional.

También han mencionado posibles crímenes de guerra por parte de los huthis, alineados por Irán. A los insurgentes chiíes les acusa de bombardear y sitiar ciudades, reclutar niños soldado y usar minas antipersona.

Yemen lleva casi cinco años de guerra civil que han desatado la que se considera la peor crisis humanitaria del mundo en el que ya era el país más pobre del Golfo antes de que estallara el conflicto armado. Más de 10.000 personas han muerto y el 80 por ciento de los yemeníes dependen de la ayuda humanitaria.